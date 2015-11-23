Делегации Ленинградской области во главе с губернатором 23 ноября посетила Беларусь

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предложил Ленинградской области новые направления для сотрудничества на встрече с губернатором этого российского региона Александром Дрозденко. Ленинградцев интересует белорусская техника, поэтому они посетили и некоторые промышленные предприятия. Специалистам же из Беларуси предлагают поучаствовать в создании крупного селекционного центра.

В начале 90-х экономические связи были налажены лишь с несколькими субъектами федерации. С подачи белорусского президента сегодня таких — 8 десятков в России, то есть почти все. Даже самые отдаленные. Так что та тысяча километров, что разделяет Беларусь и Ленинградскую область — не расстояние. Кстати, среди регионов Северо-Западного округа Ленобласть лидирует по экономическому развитию. Сказывается близость к Питеру и приморское положение, которое притягивает бизнес и инвестиции.

С подобным визитом губернатор Дрозденко бывал в Беларуси еще в 2012. Тогда подписали программу о сотрудничестве. Надо сказать, что трехлетний план был эффективным. Товарооборот прибавил. В 2014 — превысил полмиллиарда долларов, как и договаривались. 2015 пока так не радует. Физически объемы торговли не упали, но на конечные цифры влияет курсовая разница.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сопоставляем наши торгово даже экономические отношения и говорим: вот, сегодня это столько, вчера это столько. И ведь это мы все оцениваем в деньгах, в валюте, допустим, в долларах США. Но сегодня надо понимать, что совершенно иной масштаб целей, и для нас тоже. Если есть падение на сырье, то есть падение на готовую продукцию. И не всегда это плохо, потому что это составляющая себестоимости — сырье в готовой продукции. Поэтому надо смотреть и на физические объемы.

Цены упали везде: начиная, по цепочке, от сырья и заканчивая готовой продукцией. А кое-где и на продукты питания, одежду и так далее. То есть все в раз опустилось. Поэтому надо, я уже думаю давно об этом, как-то нашим финансистам, экономистам посмотреть на этот масштаб цен: что так, что не так, чтобы пеплам голову уже не посыпать в связи с тем, что у нас происходит в мире вообще и особенно у нас здесь, где просел рынок по всем направлениям. Это так, к слову сказано, но нам всегда надо искать направления сотрудничества, чтобы действительно был солидный прирост, реальный прирост товарооборота, чтобы даже продавая по тем ценам, которые существуют, у нас рентабельно работали предприятия. Вот это главный показатель.

Александр Лукашенко предлагает посмотреть на сотрудничество другими глазами. Это действительно поможет как минимум выравнять ситуацию, как максимум — сделать рывок вперед.

Александр Лукашенко:

Я думаю, Александр Юрьевич, нам надо обсудить, может быть, какие-то новые идеи появились. Может быть, у вас есть претензии к белорусской стороне, мы где-то слабо разворачиваемся. Думаю, что в силу того, что у нас очень близкие отношения, братские отношения, это не голословное заявление, мы можем в спокойной обстановке обсудить и проблемы, не ретушируя их. И это будет нормально, особенно в преддверии моей встречи с президентом России. Это как раз важная такая встреча почувствовать пульс Российской Федерации. Где как не в Ленинградской области. Поэтому это очень важно для моих разговоров и переговоров с президентом России буквально через пару дней.

Новые темы в двустороннем сотрудничестве стали известны сразу поле переговоров у президента. Это проекты в энергосбережении и строительстве.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области Российской Федерации:

Мы начинаем сотрудничество с белорусской стороной по строительству кательн в Ленинградской области. У нас идет сейчас активно газификация. Мы хотим привлекать оборудование, которое производят белорусские компании для того, чтобы строить современные котельные. У нас еще одно новое направление — это серьезные вложения, которые, мы рассчитываем, будут сделаны Ленинградской областью, но при поддержке белорусской техники в программу капитального ремонта жилого фонда. Уже в этом фонде у нас более миллиарда рублей находится в обороте, мы начали капитальный ремонт, в том числе многоквартирных многоэтажных домов, мы привлекаем часть белорусской техники, в том числе белорусские лифты.

Что ленинградцам хорошо известно, так это наша техника. Белорусские машины сделали себе репутацию в России. Каждый второй трактор в Ленинградской области — из Беларуси. А в целом наши сельхозмашины — это процентов 40 автопарка региона. Пока сборочных производств в этом регионе не организовано. Пришло время создавать сервисные центры.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области Российской Федерации:

У нас идет переоценка ценностей, и мы сегодня смотрим на соотношение цены и качества. И не случайно мы перешли на белорусское лифтовое хозяйство, переходим на белорусские автобусы. Сегодня половина тракторного парка Ленинградской области — трактора из Беларуси. Исходя из цены и качества.

Интересны ленинградцам и продукция МАЗа. Петербург уже переходит к использованию белорусских автобусов на газомоторном топливе. С учетом строительства в регионе комплекса автомобильных газонаполнительных компрессорных станций есть возможности и для такого сотрудничества. Возможные поставки могут составить до 300 единиц машин. Плюс к этому нужна в области дорожная, строительная и лесная техника. Какие варианты предлагает белорусская промышленность, делегация посмотрела на заводе «Амкодор». Белорусские машины для лесозаготовки могут заменить «шведов и финнов».

Алексей Неуймин, генеральный директор ООО «Амкодор-Северо-Запад»:

У нас есть леса, болота, сельское хозяйство, большие кластеры, которые занимаются строительством, производства машиностроительных заводов, есть огромное количество дорог. И это все требует технику. Как для строительства дорог, так для хозяйственных нужд, так для сельского хозяйства и лесозаготовок. Поэтому продукция востребована, продукция постоянно обновляется.

«Завязаны» Беларусь и Ленинградская область и в сельском хозяйстве. У ленинградцев есть чему поучиться в племенном деле. На их опыт опирались, модернизируя сельское хозяйство в Беларуси. А вот наши ученые могут поделиться селекционными наработками — нужны в России семена картофеля и зерновых, тем боле что в регионе планируют открыть крупный селекционный центр.

И сегодня делегация Ленинградской области провела переговоры в белорусском правительстве. Договорились, не снижать темпы сотрудничества, а выйти на траекторию устойчивого роста. В начале следующего года планируют подписать программу сотрудничества до 2018 года.

Символический момент визита. Память героев сражений делегация Ленинградской области почтили минутой молчания у монумента на площади Победы. Здесь же к вечному огню легли алые гвоздики. Венок из этих же цветов к монументу возложил губернатор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Контакты с регионами важный, но это только один из аспектов сотрудничества Беларуси и России. Весь блок межгосударственных вопросов Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят уже на этой неделе в Москве, где пройдут переговоры президентов.