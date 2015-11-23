Корреспонденты СТВ пообщались с предпринимателями из России в Беларуси, а также с любителями отдохнуть в Синеокой

Новости Беларуси. Безусловно, укреплению отношений Беларуси и Ленинградской области способствует малый и средний бизнес. Корреспонденты СТВ нашли предпринимателей из России с частным интересом к нашей стране, а также любителей отдохнуть в Синеокой.

Оксана – лучший оператор машинного доения во всем Городокском районе. За смену она одна обслуживает 200 коров и получает 5 тонн молока. Отсюда и зарплата.

Оксана Иванова, оператор машинного доения филиала:

Для нас это вообще прелесть. Зимой тепло, летом есть кондиционеры, охлаждают воздух в зале. Конечно, работа трудная. Никогда она не была легкой. Но работать условия есть.

Комплекс начал свою работу в 2008 году с одного доильного зала и одного зала содержания скота. На полную мощь вышли в 2015-м. Инвесторы из Санкт-Петербурга построили комплекс на 1200 голов, единственный такого рода в Беларуси.

Леонид Гордецкий, директор филиала иностранного предприятия:

Наш народ белорусский трудолюбивый. Он относится профессионально к своим обязанностям, с ответственностью. Поэтому, я думаю, нас заметили люди и доверили нам такое производство.

Владимир Степанович с супругой с первых дней ощутили на себе заботу. Они много слышали о белорусских здравницах, но приехали впервые. Коренные петербуржцы совмещают познавательный туризм с санаторно-курортным лечением.

Владимир Логутенко, клиент санатория:

Немаловажное значение имеет соотношение цены и качества. В раза два, может быть, дешевле, чем в санатории «Белые ночи». И нам хочется своих внуков привести сюда.

Жители Петербурга частые гости, констатирует заместитель директора по медицинской части санатория. За последнее время курс восстановления прошли 300 человек из Ленинградской области. Лечебный туризм в Беларуси привлекает по нескольким причинам.

Сергей Громада, заместитель директора по медицинской части санатория:

Хорошо оснащенная материально-техническая база, квалифицированность наших медицинских работников. Люди приезжают в санаторий, обследуются и получают лечение именно по данной программе.

Татьяна показывает свою гордость – реплики наборов царской эпохи. Сегодня любой желающий может стать их владельцем. Но ввиду высокой стоимости на них чаще любуются, а покупают сервизы подешевле. Фарфор из Петербурга в Минске пользуется спросом как у белорусов, так и среди иностранцев.

Объем продаж за 10 лет бизнеса Татьяна исчисляет в тысячах кружек и блюдец. За это время практически ни одного случая дефекта.

Татьяна Веремейчик, директор магазина по продаже фарфора:

Всегда все, что нам нужно, независимо от того, какой ассортимент, в каком количестве, хоть одну единицу, пожалуйста.

Несмотря на хрупкий материал бренд с берегов Невы очень крепкий. Как и отношения бизнес-партнеров, которые выстраиваются на финансовом фундаменте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.