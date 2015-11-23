Новости Беларуси. Александр Лукашенко предлагает Ленинградской области рассмотреть новые направления для сотрудничества. Об этом шла речь на встрече президента с губернатором этого региона России Александром Дрозденко.

В эти дни делегация Ленинградской области находится в Минске с визитом. Среди восьми десятков регионов Российской Федерации она входит в число традиционно ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси. Трехлетняя программа сотрудничества уже позволила прибавить в товарообороте.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наша встреча трехлетней давности в значительной степени способствовала стабильному росту товарооборота, который в прошлом году превысил полмиллиарда долларов. Сегодня, к сожалению, наметилась тенденция к снижению объемов взаимной торговли, поэтому мы заинтересованы не только выровнять ситуацию, но и сделать существенный рывок вперед. И начинать нам следует с таких традиционных направлений двустороннего сотрудничества, как сельское хозяйство, строительство, продукция машиностроения. Я думаю, нам, Александр Юрьевич, надо обсудить, может быть, какие-то новые идеи появились. Может быть, у вас есть претензии к белорусской стороне, мы где-то слабо разворачиваемся. Думаю, что в силу того, что у нас очень близкие отношения, братские отношения, это не голословное заявление, мы можем в спокойной обстановке обсудить и проблемы, не ретушируя их. И это будет нормально, особенно в преддверии моей встречи с президентом России. Это как раз важная такая встреча почувствовать пульс Российской Федерации. Где как не в Ленинградской области. Поэтому это очень важно для моих разговоров и переговоров с президентом России буквально через пару дней.

В России хорошо зарекомендовала себя белорусская сельскохозяйственная техника. Почти половина тракторного парка в Ленинградской области укомплектована минскими машинами. Перспективны поставки дорожной, строительной техники, а также автобусов на газомоторном топливе.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области Российской Федерации:

Мы уже выходим вообще под 40% всех сельхозмашин и сельхозтехники, которая работает в Ленинградской области, она уже становится белорусской. То есть такие уже очень хорошие связи. И мы, наверное, сегодня будем говорить с вашими специалистами, с вашими помощниками, что нам надо думать о создании серьезных сервисных центров для того, чтобы та техника, которую мы накапливаем, обслуживалась. Очень хорошие перспективы, действительно, у нас появляются по дорожной технике, мы уже начали работать, по строительной технике и по автобусам.

Память героев сражений гости почтили минутой молчания у монумента на площади Победы. Здесь же к вечному огню легли алые гвоздики. Венок из этих цветов к монументу возложил губернатор Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 ноября делегация Ленинградской области провела переговоры в белорусском Правительстве. Главным вопросом стала экономика и поиск резервов для наращивания взаимного товарооборота как минимум до 700 миллионов долларов. Сейчас эта цифра сохраняется на уровне полу миллиардов.

Делегация из Ленинградской области посетила в Минске ведущее предприятие по производству техники. Большинство образцов было представлено на импровизированной выставке. Интерес вызвали машины для лесопромышленного комплекса и сельского хозяйства. Некоторые из них успешно прошли испытания, работая в Ленинградской области. Белорусская техника выгодно отличается от других аналогов по цене, привлекают эксплуатационные характеристики и гарантия сервисного обслуживания.

Виктор Янушко, первый заместитель генерального директора холдинга по производству техники:

Большой интерес вызывают зерносушильные комплексы. И у нас уже проработано три контракта, ведутся еще проработки по поставкам зерносушильных комплексов.