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Лукашенко: «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний!»

06 июля 2023 19:20
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Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний!»-1

Важное заявление прозвучало в ответе на вопрос о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Примечательно, что все они больше были похожи на фантазии с приставкой «бы». По существу же…

Лукашенко: «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний!»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По земле мы ядерные боеголовки не перемещали. Поэтому никому не мешали, переместили так, что ни вы, в Штатах, ни Ми-6, ни в Германии, нигде этого и не заметили. Такой был замысел. Что касается контроля – контроль обеспечивается идеальный, совместно белорусами и россиянами (подробнее здесь). Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Он уже определен. Я, на Дне Независимости выступая, об этом сказал. Цели определены.

Лукашенко: «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний!»-7

В какой-то момент желающие задать вопрос стали заходить на второй круг, казалось, вот-вот общение завершиться, но не обошлось без нетленной классики о политзаключенных и диктатуре.

Просто вас называли когда-то последним диктатором в Европе. Интересно, какая у вас реакция на такое название?

Лукашенко: «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний!»-10

Александр Лукашенко:
Вы должны сегодня уже извиниться передо мной. Вы уже от этого определения отошли – значит посчитали, что вы были не правы. Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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