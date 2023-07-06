Лукашенко: «Никакой я не диктатор, а если и диктатор, то не последний!»

Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важное заявление прозвучало в ответе на вопрос о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Примечательно, что все они больше были похожи на фантазии с приставкой «бы». По существу же…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По земле мы ядерные боеголовки не перемещали. Поэтому никому не мешали, переместили так, что ни вы, в Штатах, ни Ми-6, ни в Германии, нигде этого и не заметили. Такой был замысел. Что касается контроля – контроль обеспечивается идеальный, совместно белорусами и россиянами (подробнее здесь). Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Он уже определен. Я, на Дне Независимости выступая, об этом сказал. Цели определены.