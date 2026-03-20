Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Ну, что Гиттлер обойдет Зеленского, в этом мало кто сомневался. Разве что те западные пиарщики, которые квартальную телезвезду сравнивали когда-то с Черчиллем. Но они это делали просто за деньги, ни минуты и сами не веря в аналогию.

В маленьком же французском городке действующий мэр Шарль Гиттлер действительно набрал в первом туре местных выборов 38% голосов и занял первое место. Другой же кандидат, которого зовут Антуан Рено-Зеленский, получил 30 % – и тоже прошел во второй тур.

Так что и мы, и французы еще полюбуемся на это противостояние двух исторических самоубийц. Хотя удивляться надо бы другому: как человек с фамилией Гиттлер в принципе мог стать мэром, особенно маленького городка? Или это какой-то местный центр французского коллаборационизма?

В любом случае, «знаменитое» французское Сопротивление – оно сильно романтизировано. Скажем, «первый немецкий военный был застрелен через 14 месяцев после капитуляции Франции, а до этого нападения на оккупантов не совершались в принципе».

Вполне, впрочем, во французском духе, когда разговоры важнее всего. Читайте здесь.