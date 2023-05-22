«Дальше разговоров дело не идёт». Вот почему страны не выходят из ЕАЭС

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Алена Сырова, СТВ:

Количество членов ЕАЭС не уменьшается и дальше разговоров дело не идет. Почему?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Потому что все хотят что-то получить, но не хотят отдать или потерять. Казахстан, который сегодня наиболее радикальную «прозападную» линию занимает, хочет сохранить отношения с Россией, потому что это в том числе миграционный рынок. Огромное количество казахов работает в России. И это рынок сбыта. Но в то же время он хочет понравиться Западу.