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«Дальше разговоров дело не идёт». Вот почему страны не выходят из ЕАЭС

22 мая 2023 19:02
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Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами. 

Алена Сырова, СТВ: 
Количество членов ЕАЭС не уменьшается и дальше разговоров дело не идет. Почему? 

Георгий Гриц, экономический аналитик: 
Потому что все хотят что-то получить, но не хотят отдать или потерять. Казахстан, который сегодня наиболее радикальную «прозападную» линию занимает, хочет сохранить отношения с Россией, потому что это в том числе миграционный рынок. Огромное количество казахов работает в России. И это рынок сбыта. Но в то же время он хочет понравиться Западу. 

«Дальше разговоров дело не идёт». Вот почему страны не выходят из ЕАЭС-1

Ирина Новикова, доктор экономических наук: 
Потому что деньги элит находятся на Западе. 

Алена Сырова: 
Как думаете, что перевесит: желание сохранить отношения с Россией или желание понравиться Западу? 

Андрей Лазуткин, политолог: 
Задача Запада – разгруппировать любые образования на постсоветском пространстве. Неважно, это оборонные проекты, экономические или какие-то другие. Даже если мы вдвоем с Россией останемся, нас будут разделять. 

Георгий Гриц: 
Надо провести работу над ошибками. 

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# ЕАЭС # Алена Сырова # Георгий Гриц # Ирина Новикова # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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