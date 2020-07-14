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ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов в Президенты Беларуси

14 июля 2020 10:40
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Новости Беларуси. ЦИК рассмотрел вопрос о регистрации кандидатов в Президенты Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этого претендентам необходимо было собрать не менее 100 тысяч подписей и подать декларации о доходах.

В результате проверки подписей на достоверность и предоставленных документов зарегистрированы кандидатами в Президенты: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

В регистрации отказано Виктору Бабарико из-за несоответствия декларации о доходах и имуществе и участие иностранной организации в его избирательной кампании.

Не зарегистрирован Валерий Цепкало в связи с недостаточностью количества достоверных подписей и несоответствия в декларации его супруги.

ЦИК зарегистрировал 5 кандидатов в Президенты Беларуси-1

Уже завтра, 15 июля, официально начнется агитация за кандидатов.

Выборы Президента пройдут в Беларуси 9 августа.  

# Выборы в Беларуси # Лидия Ермошина # Александр Лукашенко # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Светлана Тихановская # Сергей Черечень # Виктор Бабарико # Валерий Цепкало # Фотофакт

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