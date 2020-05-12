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ЦИК создал внебюджетный фонд для допфинансирования расходов на подготовку и проведение президентских выборов

12 мая 2020 10:33
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Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси создал внебюджетный фонд для дополнительного финансирования расходов на подготовку и проведение президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы Президента Беларуси. Даты, которые важно знать

ЦИК создал внебюджетный фонд для допфинансирования расходов на подготовку и проведение президентских выборов-1

Он формируется за счет добровольных отчислений организаций, общественных объединений и граждан. Деньги из фонда пойдут на оплату дополнительных расходов, связанных с кампанией. Например, на изготовление информационных материалов о кандидатах, плакатов с датой выборов и другие расходы.

# Выборы в Беларуси # Фотофакт

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