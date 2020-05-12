ЦИК создал внебюджетный фонд для допфинансирования расходов на подготовку и проведение президентских выборов

Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси создал внебюджетный фонд для дополнительного финансирования расходов на подготовку и проведение президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он формируется за счет добровольных отчислений организаций, общественных объединений и граждан. Деньги из фонда пойдут на оплату дополнительных расходов, связанных с кампанией. Например, на изготовление информационных материалов о кандидатах, плакатов с датой выборов и другие расходы.