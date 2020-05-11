Главы МИД Беларуси и Австрии обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества

Новости Беларуси. Главы МИД Беларуси и Австрии обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.
Новости Беларуси. Главы МИД Беларуси и Австрии обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.
Владимир Макей и Александр Шалленберг затронули широкий круг вопросов. Особое внимание уделили реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита нашего Президента в Австрию в ноябре 2019 года.
Руководители внешнеполитических ведомств также подчеркнули необходимость консолидации международных усилий по борьбе с распространением коронавируса. Здесь важно сделать правильные выводы из нынешнего кризиса, восстановить и укрепить полномасштабный международный диалог.