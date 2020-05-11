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Главы МИД Беларуси и Австрии обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества

11 мая 2020 15:35
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Новости Беларуси. Главы МИД Беларуси и Австрии обсудили по телефону двустороннее сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор состоялся по инициативе австрийской стороны.

Главы МИД Беларуси и Австрии обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества-1

Владимир Макей и Александр Шалленберг затронули широкий круг вопросов. Особое внимание уделили реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита нашего Президента в Австрию в ноябре 2019 года.

Главы МИД Беларуси и Австрии обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества-4

Руководители внешнеполитических ведомств также подчеркнули необходимость консолидации международных усилий по борьбе с распространением коронавируса. Здесь важно сделать правильные выводы из нынешнего кризиса, восстановить и укрепить полномасштабный международный диалог.

# Беларусь-Австрия # Владимир Макей # Александр Шалленберг # Фотофакт

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