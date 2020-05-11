ЦИК о регистрации инициативных групп: уже есть три пакета документов, в ближайшее время ожидаем ещё

Новости Беларуси. В Беларуси началась президентская избирательная кампания. С 11 мая дня претенденты на пост главы государства могут подавать заявления о регистрации инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как будет проходить избирательная кампания в Беларуси в условиях коронавируса
Некоторые инициативные группы уже подали свои заявления в Центризбирком.
Иван Толкач, заместитель заведующего отделом Центризбиркома Беларуси:
На сегодня у нас уже есть три пакета документов, в ближайшее время мы ожидаем еще. Пока сказать о том, сколько будет всего претендентов и как распределится подача документов в эти дни, сложно. Документы принимаются до 15 мая, до пятницы включительно, с 09:00 до 19:00.
Выборы Президента Беларуси назначены на 9 августа.