ЦИК о регистрации инициативных групп: уже есть три пакета документов, в ближайшее время ожидаем ещё

Новости Беларуси. В Беларуси началась президентская избирательная кампания. С 11 мая дня претенденты на пост главы государства могут подавать заявления о регистрации инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будет проходить избирательная кампания в Беларуси в условиях коронавируса

Некоторые инициативные группы уже подали свои заявления в Центризбирком.