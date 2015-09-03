Трёхдневный рабочий визит Александра Лукашенко в КНР завершился

Новости Китая. Начнем выпуск с новости последнего часа. Трехдневный рабочий визит Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику завершился. Борт номер один приземлился в Национальном аэропорту «Минск», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем сегодня, без преувеличения, весь мир следил за грандиозными торжествами, которые развернулись в самом центре Пекина – на площади Тяньаньмэнь. Военный парад, посвященный 70-летию окончания Второй мировой и Победе в антияпонской войне в едином строю объединил солдат из 18 стран. Впечатляет и список почетных гостей. На трибунах за красочным действом наблюдали лидеры трех десятков государств. Среди них и Александр Лукашенко.

Китай и Советский Союз больше всего пострадали во Второй мировой войне. Беларусь потеряла каждого третьего, в Поднебесной горе затронуло каждую семью. Китай стал главным боевым плацдармом в Азии. Во время Второй мировой на Дальневосточном фронте воевали и сотни белорусов. Сейчас их в живых осталось около десяти.

Михаил Жуковский, ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых действий на Дальнем Востоке:

Учитывая наш опыт, который приобрели советские войска на западном фронте в войне против фашистской Германии, возросшее мастерство наших полководцев, хорошо себя оправдавшая боевая техника, танки Т-34 и другие, конечно, наше преимущество было. Плюс к тому во многом способствовало такому быстрому успеху то, что советским войскам удалось расчленить японскую армию, причем высадки десантов.

Мне было очень приятно из рук председателя Китайской Народной Республики, когда он был с визитом в нашей стране, уважаемого Си Цзиньпина получить эту награду – она называется медаль Мира.

В Пекине Победу во Второй мировой не празднуют помпезно. Память живет в семьях, передается от дедов внукам. Но этот год особый – юбилейный, 70 лет победы над фашизмом. А еще это и повод встретиться друзьям, союзникам и партнерам.

За воротами «Дуаньмэнь» Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой приветствовали высоких гостей. На парад приехали около трех десятков лидеров иностранных государств: Беларуси, России, Казахстана, Чехии, Сербии, Венесуэлы, КНДР, стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко прибыл на торжественные мероприятия вместе с сыном Николаем.

Коллективное фото – белорусский лидер в первом ряду – для истории, и гости заняли места на vip-трибуне.

Ольга Юруть, СТВ:

Сейчас в Пекине не торгуются на фондовых биржах, не учатся в школах, не работают на производствах и даже воздушная гавань многомиллионной столицы словно замерла в ожидании. Все внимание на центральную площадь Тяньаньмэнь. Буквально через несколько минут здесь начнется военный парад.

70 пушечных залпов в честь юбилейной даты и поднятия флага. Председатель КНР как главнокомандующий объехал на лимузине парадный строй.

Выступая на параде, Председатель КНР Си Цзиньпин неожиданно объявил, что Китай планирует сокращать численность вооруженных сил.

Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики:

Мы, китайцы, любим мир. Вне зависимости от того, насколько сильнее станем, Китай никогда не будет искать гегемонии или экспансии. Китай никогда не причинит страданий другим странам. Численность Народно-освободительной армии Китая сократится на 300 тыс человек, таким образом, в вооруженных силах КНР должно остаться 2 млн военнослужащих.

В Китае, как и у нас в Беларуси, особое почтение ветеранам. И сегодня, несмотря на преклонный возраст, они здесь в парадном строю на специально оборудованных авто. Их встречают зрители аплодисментами. Синхронно чеканили шаг военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.

Затем показалась знаменная группа с государственным флагом Республики Беларусь. Рота почетного караула представила нашу страну на параде в Пекине впервые.

Девушки модельной внешности с автоматами наперевес вызвали настоящий фурор у зрителей. Фуражки с золотыми кокардами, белые кители, юбки выше колена и начищенные до глянца кожаные сапоги. Впервые женщины в парадном строю.

После пешей колоны – тяжелая артиллерия: танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки. Появление на широкой публике межконтинентальных баллистических ракет и беспилотников ждали не только зрители, но и эксперты. Под прицел видеокамер операторы и фотографы взяли самолеты раннего предупреждения в сопровождении группы истребителей.

Асы авиации разукрасили небо цветными красками. Завершился парад символично – в мирное небо выпустили множество птиц, а когда они разлетелись, над площадью Тяньаньмэнь взмыли тысячи разноцветных воздушных шаров.

После парада Александр Лукашенко принял участие в приеме от имени Председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры стран пообщались в неформальной обстановке.