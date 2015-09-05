«Нас снова обманули!»: кровавые беспорядки у Верховной Рады в Киеве, митинги и смех в ответ на обещания властей

1 сентября даже на юго-востоке Украины прекратили стрельбу. А в Киеве начало осени окропили кровью. Наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская рассказывает.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

В главах новейшей истории Украины минимум поэтичного. Красные строки, написанные кровью, и рифмы разве что в призывах и лозунгах. В тени всего этого жизненного переплета здесь остаются многие события, в том числе и 200-летие Тараса Шевченко. А ведь великий поэт и спустя два века по-прежнему учит читать между строк:

Вот такое было горе

Всюду в Украине.

Горше пекла... А зачем же,

За что люди гибнут?

Одного мы края дети,

Жить бы и брататься...

Не умеют, не желают

Уживаться братцы!

Понедельник, 31 августа. Сотни километров от неспокойного Донбасса. После того, как депутаты одобрили внесение изменений в Конституцию в части децентрализации, возле Верховной Рады начинается не просто бойня – протестующие идут в атаку с взрывпакетами и боевой гранатой.

Сначала пострадавших 90, потом 120, 140… Причем, травмы, как на фронте. Один из правоохранителей потерял ногу, другой остался без глаза, а их товарищу, 25-летнему парню, осколками буквально разорвало грудную клетку. Для четырех бойцов Нацгвардии последний день лета стал последним…

Дмитрий Страмбовский, военнослужащий Национальной гвардии Украины:

Вот один осколок пробил здесь, в бедро, другой здесь, ниже…

Дмитрий в тот день тоже сначала охранял порядок, затем пытался выжить возле Верховной Рады. Он и сегодня, кажется, не может поверить, что его сослуживцев, не профессиональных бойцов, а молодых ребят-срочников больше нет. И то, что одному из них он фактически обязан жизнью, режет душу больнее самого острого осколка.

Дмитрий Страмбовский, военнослужащий Национальной гвардии Украины:

Бросили эту гранату как раз справа от меня. Как раз рядом со мной, с правой стороны, стоял Дмитрий Сластников, который погиб. Может он меня как-то и прикрыл. У меня две осколковые травмы.

Но тишина возле Верховной Рады наступила лишь относительная. Под лозунгом «Нас снова обманули!» по центру Киева возмущенным маршем прошли люди с пакетами, стулом – видимо, с расчетом на долгий митинг-бросок – и портретом человека, похожего на певца Александра Серова.

Жители Украины обещаниям, даже, казалось бы, закрепленным законодательно, практически не верят. К примеру, с 1 сентября в стране подняли пенсии. И вот реакция на позитивное известие. Вот уж где и вправду, без комментариев…

Украинка:

Слышали по телевизору, что поднимут пенсии нам и зарплаты (смеется).

Кость Бондаренко, политолог:

Эти деньги, которые сегодня доплачивают пенсионера, съедаются инфляцией. Они уже давно съедены инфляцией. Говорят уже не только о внешнем, но и о внутреннем дефолте. Говорить о том, что повышение на 20% пенсий, мне кажется, будет уже издевательством над самими пенсионерами.

Вдогонку к повышению пенсий с того же 1 сентября в Украине на 25% выросли тарифы на электроэнергию. Стране приходится выполнять требования МВФ для получения кредитов. Впрочем, премьер Яценюк призвал население не унывать и пользоваться электричеством ночью – дескать, дешевле будет вдвое!

Народные настроения, как могут, стараются подсластить перед региональными выборами – они состоятся в нынешнем октябре. И некоторые народные избранники, видимо, уже готовятся в полную силу! Депутаты двух конкурирующих партий до сломанных ребер, очевидно, спорили о будущем страны.

Но взрывными в Киеве были не только эмоции – еще одну гранату в четверг бросили в офис «Правого сектора». И все бы ничего, только офис – на первом этаже жилого дома, и соседний балкон не загорелся чудом!

Константин Лихитченко, руководитель общественной организации «правый сектор – Оболонь»:

Эту квартиру спасло то, что все эти стены были заставлены коробками с флагами, которые приняли на себя первый удар. Если вы посмотрите на эту дверь, то осколки пробили ее насквозь. Вверху проходит газовая труба. Осколки попали в газовую трубу. Если бы они ее пробили, последствия были бы значительные.

Взрывной волной выбило стекла, дверь, но, как нам показалось, самое страшное вовсе не в последствиях, а в реакции пенсионерки, живущей в том же подъезде. То, что фактически в соседнее окно прилетела граната, закаленную новостями с Донбасса Клавдию Васильевну абсолютно не смущает.

Клавдия Васильевна:

(Не страшно? Рядом совсем.) А что страшного? А на войне разве не страшно? Люди там тоже живут. (Вы уже привыкли к гранатам?) Нет, но это первый раз.

С войной здесь уже давно сравнивают как-то очень буднично. Проза жизни, и никакой лирики. И, кстати, два века со Дня рождения Тараса Шевченко исполнялось в прошлом году практически в одно время с трагическими событиями на Майдане. Но напоминание о юбилее поэта – в Киеве до сих пор. Но если вспомнить, что происходило в украинской столице на этой неделе, портрет автора пророческих строк, кажется, актуален как никогда. Во всяком случае, страница с черным шрифтом в украинской истории очевидно еще не перевернута.