Форму белорусских олимпийцев оценил Президент: в какой одежде и с какими планами наша команда едет в Бразилию

Новости Беларуси. 27 июня на совещании у Президента шла речь о подготовке белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. До главных стартов четырехлетия чуть больше месяца. И к этому моменту в активе нашей команды 134 олимпийские лицензии в 25 видах спорта. Александр Лукашенко потребовал от атлетов честной борьбы и призвал их выложиться в Бразилии на полную.

Весь мир готовится к Олимпиаде, а в Беларуси стартовала Олимпийская неделя. В ней участвуют настоящие мужчины, даже которым еще и девяти лет нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярослав Дусенок, ученик СШ № 59 Минска:

Я больше хочу хоккеистом стать. Потому что для настоящего мужчины это хоккей.

А вот от белорусских олимпийцев в Рио ждут не только спортивного интереса к Олимпиаде, но прежде всего полной самоотдачи. Мировые старты четырехлетия – это и спортивный, и политический трамплин для страны в международном рейтинге. Чем чаще будут фигурировать наши флаг и гимн, тем больше очков впоследствии на счету страны. К нам едут туристы и инвесторы. Ведь на табло вложений в развитие спорта у Беларуси победный счет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для спорта, и, в первую очередь, спорта высших достижений в нашей стране делается все необходимое. Не думаю, что кто-то может встать и сказать, что не хватило каких-то средств, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Спорт – это большая политика. Вы видите, что происходит сейчас, какая идет борьба. Наверное, все-таки какой-то политический подтекст в этом есть. «Туристов» мы в Бразилию не повезем. Все мы понимаем, что на Олимпиаде слабых соперников не бывает. С каждым годом все сложнее завоевывать медали. Но это не повод для оправданий. Мы отошли от практики конкретных медальных планов. Наверное, это правильно. Не нужно излишне давить на спортсменов. Однако если мы видим, что шансов нет, позорить страну и тратить народные деньги не нужно.

Беларусь – спортивная. Не просто лозунг с растяжек. Это целенаправленная и кропотливая работа. Поэтому мы и мировая площадка для спортивных первенств, и удобная площадка массовой физкультуры. У страны – здоровый имидж, а у нации – организм.

Александр Лукашенко:

Спорт переходит больше в политическую плоскость. Это касается и допинговых вопросов, особенно несчастного мельдония, ставшего вдруг всемирно известным. В этой связи важно знать, коснулось ли эта проблема них спортсменов и насколько. Есть ли к ним вопросы. Еще раз подчеркиваю: скрывать передо мной ничего не надо. Вы видите, что начали ковыряться уже в пробирках 8-летней давности для того, чтобы найти что-то.

Участвовать нельзя дисквалифицировать. Как от одной лишь запятой зависит смысл всей это фразы, так и малейшее отклонение в допинг-пробе может поставить точку в карьере спортсмена, клеймо на имидже страны и сократить командную квоту.

Эти старты четырехлетия еще не начались, но уже окружены допинговым скандалом. Например, вопросы к белорусским тяжелоатлетам возникли спустя четыре года после Лондона.

Александр Лукашенко резюмирует: Беларусь за честный и чистый спорт. Позорить страну никому не позволено. Ответственность – персональная и жесточайшая.

Александр Лукашенко:

Если мы этими допингами баловались или занимались, то мало не покажется. Но я абсолютно за чистоту спорта. Если кто-то принимает запрещенные препараты, которые сегодня запрещены на международном уровне, с этим надо бороться. И нам это выгодно. Если мы не будем сторонниками чистого спорта, мы проиграем. Потому что крупные государства, огромные государства всегда найдут возможность нас в этом вопросе переиграть. Если чистый спорт, у нас возможностей больше завоевать медали, выиграть.

Президент настаивает на откровенном разговоре. У кого что-то не так, лучше выйти из Игр сейчас, до выхода на олимпийские старты. Но неспортивные методы борьбы могут свалить с дистанции даже самых добросовестных атлетов. Борьбе на спортивных площадках предшествует противостояние в научных лабораториях. Александр Лукашенко подчеркивает: для ученых важно не участие, а победы в сфере спортивной медицины.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Наука не должна быть ради науки, должен быть конечный результат. Поэтому, безусловно, мы создали комплексную научную группу. В принципе, возродили, наверное, то лучшее, что было в Советском Союзе. То есть это потенциал всех лучших наших научных работников, медиков. Всех, кто может быть полезен, причастен, специалистов различных отраслей не только из системы спорта, которые сегодня могут работать на спорт, давать рекомендации тренерам в эффективности подготовки спортсменов. Поэтому эта работа сегодня начата. И нужно сказать, что она сдвинулась с мертвой точки.

Задача – обойтись без «туристов» и плановых показателей по количеств медалей. А победы будут, в том числе, и по осени считать, когда Минск встретит саммит Генеральной Ассамблеи Европейских Олимпийских комитетов. И хотелось, чтобы спортивная элита ехала к нам и как в страну, которая лидер в развитии спорта и в медальном зачете.

На совещании по подготовке к Олимпиаде Президенту докладывают: выложились на все 100. Не зажимали ни финансирование, ни самые смелые инициативы тренерского штаба. Теперь слово спортсменам.

Максим Рыженков, первый вице-президент НОК Беларуси, помощник Президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

Здесь все в руках прежде всего их ближайших советников. Это тренеров, психологов команды, которые должны спортсменов именно настроить на тот здоровый патриотизм, найти для них слова, которые позволят их именно мотивировать на тот высокий результат. Они должны просто прийти на финишную черту и при этом сказать, что он почти умер. Вот тогда действительно эти медали у нас будут.

Недавно самые высокие белоруски дотянулись к олимпийским вершинам. Женская сборная по баскетболу получила лицензию в Рио. Победу оценил Президент, поэтому готов лично встретиться с командой.

Такого самоотверженного задора Александр Лукашенко и весь белорусский народ хотел бы от всей олимпийской сборной. А пока билеты в Рио получили 134 спортсмена в 25 видах спорта. Олимпийский чемпион Александр Богданович готов к повторению победного сонета на воде. И свою физическую форму оценивает с формой одежды для спортсменов

Станет ли мелодия, написанная Нестором Соколовским, такой же узнаваемой в Рио как и композиции Арри Баррозу, зависит от наших олимпийцев. Но уже точно известно: наши будут точно выделяться из спортивной массы. Чтобы одеть с иголочки, в «Беллегпроме» организовали целый конкурс идей.

Николай Ефимчик, председателем концерна «Беллегпром»:

У меня немножко другой костюм, но похожий. И, кстати, ткань почти такая же.

Белорусские олимпийцы, которые на дистанциях смогут обуть в лапти соперников, на олимпийский пьедестал будут подниматься в известной белорусской марке. Ради комфорта спортсменов в жарком и влажном Рио витебские обувщики внесли корректировки в свои модели.

Николай Мартынов, учредитель и директор обувного холдинга:

Из натуральных материалов, чтобы она дышала. А также мы делаем обувь специально, чтобы еще лучше, это перфорированная обувь. Естественно, амортизирующая стелька. Эти нюансы, особенно в таких странах, необходимы и обязательны.

Ради побед дизайнеры изучили даже мифологическое наследие предков. Вот эта одежда для олимпийцев с принтами древнебелорусских символов – победы, силы и богатства. Парадную форму для спортсменов разрабатывали на дизайнерском Олимпе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Латушкина, дизайнер, разработчик олимпийской формы:

Мы очень долго разговаривали со спортсменами, спрашивали. Что им удобно, что им не нравилось в прошлых формах. Поскольку вообще в принципе все, что происходит, это в первый раз (в нашей стране дизайнеров привлекают к спортсменам). Результат вы можете видеть. Это парадно-деловая одежда и официальная. В этом даже можно пойти к Президенту.

К Президенту идти не пришлось. Александр Лукашенко сам пришел на показ олимпийских коллекций и лично поинтересовался формой спортсменов.

Парадная одежда – от отечественного дизайнера Юлии Латушкиной, а повседневную разработали специалисты известного иностранного бренда. И вся олимпийская форма – по содержанию белорусская, с логотипом отечественных предприятий. Пошита у нас и из наших тканей. Все 23 элемента. И, кстати, впервые в гардеробе сумки, чехлы для костюмов и мобильных телефонов тоже в единой стилистике. Президент дает поручение: все коллекции – в свободную продажу.

Александр Лукашенко:

Эта форма должна быть в свободной продаже. Чтобы каждый человек, если у него есть желание, мог купить эту одежду и тем самым приобщиться к Рио и, вообще, к спорту. Осталось совсем немного – привезти медали с Олимпиады.

Натуральные ткани, аутентичные мотивы. Из трех вариантов одежды для города наши спортсмены и тренеры выбрали коллекцию «Беларусь спортивная, сила победы». Остается надеяться, что название самой спортивной формы отразится и на спортивной форме, которую наши олимпийцы покажут в Бразилии.