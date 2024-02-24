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«Мы не закрываемся, ничего не прячем». Перцов пригласил зарубежных экспертов прийти на избирательные участки

24 февраля 2024 17:58
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Что самое главное в любой избирательной кампании? Ответ весьма прост – достоверность получаемой информации. Так, во Дворце Республики открылся информационный центр ЦИК Беларуси «Выборы-2024». Уже сегодня, 24 февраля, он работает в режиме нон-стоп. Именно сюда будет поступать самая оперативная информация, касающаяся выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь же ведущие отечественные СМИ оборудовали выездные студии. В том числе и наш телеканал. Начнем работу из Дворца Республики завтра в 10:30. А первый выпуск новостей не пропустите как раз ко времени открытия избирательных участков по всей стране – в 8 утра.

Инфоцентр ЦИК открыли во Дворце Республики – там работает и выездная студия СТВ.

«Мы не закрываемся, ничего не прячем». Перцов пригласил зарубежных экспертов прийти на избирательные участки-1

Информационный центр Центральной избирательной комиссии во Дворце Республики торжественно начал работу. Уже завтра с открытием избирательных участков сюда поступит самая оперативная информация. Журналисты в режиме реального времени будут получать данные. Брифинги, встречи – здесь будут работать также международные наблюдатели и эксперты в области избирательного права. Они уже отмечают высокую явку на досрочном голосовании и связывают это с информированностью населения.

«Мы не закрываемся, ничего не прячем». Перцов пригласил зарубежных экспертов прийти на избирательные участки-4

«Мы не закрываемся, ничего не прячем». Перцов пригласил зарубежных экспертов прийти на избирательные участки-6

О том, как шла подготовка представители ЦИК рассказали сегодня на первой пресс-конференции – уделено особое внимание вопросам взаимодействия с избирателями. Диалоговые площадки, встречи с трудовыми коллективами, с молодежью, во время которых говорили о новациях Избирательного кодекса.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Президентом была поставлена задача, чтобы выборы были доступными, понятными, люди должны знать, за кого голосуют. Благодаря средствам массовой информации, работе непосредственно с гражданами, думаю, все у нас получилось, как показывает досрочное голосование. Хотя нам еще предстоит пройти главный – единый день голосования. Но явка на данный момент подтверждает, что наше общество готово к ответственному выбору своих представителей в местные Советы, Палату представителей.

Но самое важное, то, о чем говорит наш Президент: мы выборы делаем для себя и нашего народа. Это главный посыл, который мы должны транслировать нашему обществу. Второй момент, мы эти выборы делаем все вместе. Как говорится, единый день голосования для единой страны, для единого народа.

«Мы не закрываемся, ничего не прячем». Перцов пригласил зарубежных экспертов прийти на избирательные участки-9

«Мы не закрываемся, ничего не прячем». Перцов пригласил зарубежных экспертов прийти на избирательные участки-11

В информационном центре предусмотрены прямые включения с регионами. Подключится и Центр по общественному наблюдению. Он разместился в профцентре ФПБ. Это инициатива крупнейших общественных объединений и партий страны. Их наблюдатели будут мониторить ситуацию на избирательных участках и информировать население. Такой вот медиаобхват, чтобы предоставить максимум достоверной информации.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Мы старались создать дополнительный комфорт и, самое главное, условия для работы журналистов. Чтобы в этом пресс-центре все было в шаговой доступности, комфортно, чтобы журналисты были больше сосредоточены своей основной работе: написании заметок, съемках сюжетов, каких-то прямых включений. Конечно, чтобы про социальные сети не забывали, чтобы параллельно люди во всем мире видели, как у нас проходит единый день голосования.

28 представителей зарубежных СМИ здесь аккредитованы. Кроме этого, есть и эксперты, и наблюдатели из зарубежных стран, в том числе Европейского союза. Это нормально, это говорит о том, что у нас транспарентный (прозрачный) избирательный процесс, мы не закрываемся, ничего не прячем. Пожалуйста, приходите и в пресс-центр, выезжайте в рамках своих полномочий на избирательные участки, смотрите, как организованно у нас проходит избирательная кампания. В этом и есть основная функция Министерства информации – организовать работу журналистов, чтобы все было открыто, доступно и прозрачно.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Луцкий # Владимир Перцов # Анастасия Ярощик-Корниенко

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