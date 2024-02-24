«Мы не закрываемся, ничего не прячем». Перцов пригласил зарубежных экспертов прийти на избирательные участки
Что самое главное в любой избирательной кампании? Ответ весьма прост – достоверность получаемой информации. Так, во Дворце Республики открылся информационный центр ЦИК Беларуси «Выборы-2024». Уже сегодня, 24 февраля, он работает в режиме нон-стоп. Именно сюда будет поступать самая оперативная информация, касающаяся выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь же ведущие отечественные СМИ оборудовали выездные студии. В том числе и наш телеканал. Начнем работу из Дворца Республики завтра в 10:30. А первый выпуск новостей не пропустите как раз ко времени открытия избирательных участков по всей стране – в 8 утра.
Инфоцентр ЦИК открыли во Дворце Республики – там работает и выездная студия СТВ.
Информационный центр Центральной избирательной комиссии во Дворце Республики торжественно начал работу. Уже завтра с открытием избирательных участков сюда поступит самая оперативная информация. Журналисты в режиме реального времени будут получать данные. Брифинги, встречи – здесь будут работать также международные наблюдатели и эксперты в области избирательного права. Они уже отмечают высокую явку на досрочном голосовании и связывают это с информированностью населения.
О том, как шла подготовка представители ЦИК рассказали сегодня на первой пресс-конференции – уделено особое внимание вопросам взаимодействия с избирателями. Диалоговые площадки, встречи с трудовыми коллективами, с молодежью, во время которых говорили о новациях Избирательного кодекса.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Президентом была поставлена задача, чтобы выборы были доступными, понятными, люди должны знать, за кого голосуют. Благодаря средствам массовой информации, работе непосредственно с гражданами, думаю, все у нас получилось, как показывает досрочное голосование. Хотя нам еще предстоит пройти главный – единый день голосования. Но явка на данный момент подтверждает, что наше общество готово к ответственному выбору своих представителей в местные Советы, Палату представителей.
Но самое важное, то, о чем говорит наш Президент: мы выборы делаем для себя и нашего народа. Это главный посыл, который мы должны транслировать нашему обществу. Второй момент, мы эти выборы делаем все вместе. Как говорится, единый день голосования для единой страны, для единого народа.
В информационном центре предусмотрены прямые включения с регионами. Подключится и Центр по общественному наблюдению. Он разместился в профцентре ФПБ. Это инициатива крупнейших общественных объединений и партий страны. Их наблюдатели будут мониторить ситуацию на избирательных участках и информировать население. Такой вот медиаобхват, чтобы предоставить максимум достоверной информации.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Мы старались создать дополнительный комфорт и, самое главное, условия для работы журналистов. Чтобы в этом пресс-центре все было в шаговой доступности, комфортно, чтобы журналисты были больше сосредоточены своей основной работе: написании заметок, съемках сюжетов, каких-то прямых включений. Конечно, чтобы про социальные сети не забывали, чтобы параллельно люди во всем мире видели, как у нас проходит единый день голосования.
28 представителей зарубежных СМИ здесь аккредитованы. Кроме этого, есть и эксперты, и наблюдатели из зарубежных стран, в том числе Европейского союза. Это нормально, это говорит о том, что у нас транспарентный (прозрачный) избирательный процесс, мы не закрываемся, ничего не прячем. Пожалуйста, приходите и в пресс-центр, выезжайте в рамках своих полномочий на избирательные участки, смотрите, как организованно у нас проходит избирательная кампания. В этом и есть основная функция Министерства информации – организовать работу журналистов, чтобы все было открыто, доступно и прозрачно.