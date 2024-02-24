«Мы не закрываемся, ничего не прячем». Перцов пригласил зарубежных экспертов прийти на избирательные участки

Что самое главное в любой избирательной кампании? Ответ весьма прост – достоверность получаемой информации. Так, во Дворце Республики открылся информационный центр ЦИК Беларуси «Выборы-2024». Уже сегодня, 24 февраля, он работает в режиме нон-стоп. Именно сюда будет поступать самая оперативная информация, касающаяся выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь же ведущие отечественные СМИ оборудовали выездные студии. В том числе и наш телеканал. Начнем работу из Дворца Республики завтра в 10:30. А первый выпуск новостей не пропустите как раз ко времени открытия избирательных участков по всей стране – в 8 утра. Инфоцентр ЦИК открыли во Дворце Республики – там работает и выездная студия СТВ.

Информационный центр Центральной избирательной комиссии во Дворце Республики торжественно начал работу. Уже завтра с открытием избирательных участков сюда поступит самая оперативная информация. Журналисты в режиме реального времени будут получать данные. Брифинги, встречи – здесь будут работать также международные наблюдатели и эксперты в области избирательного права. Они уже отмечают высокую явку на досрочном голосовании и связывают это с информированностью населения.

О том, как шла подготовка представители ЦИК рассказали сегодня на первой пресс-конференции – уделено особое внимание вопросам взаимодействия с избирателями. Диалоговые площадки, встречи с трудовыми коллективами, с молодежью, во время которых говорили о новациях Избирательного кодекса.





Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Президентом была поставлена задача, чтобы выборы были доступными, понятными, люди должны знать, за кого голосуют. Благодаря средствам массовой информации, работе непосредственно с гражданами, думаю, все у нас получилось, как показывает досрочное голосование. Хотя нам еще предстоит пройти главный – единый день голосования. Но явка на данный момент подтверждает, что наше общество готово к ответственному выбору своих представителей в местные Советы, Палату представителей. Но самое важное, то, о чем говорит наш Президент: мы выборы делаем для себя и нашего народа. Это главный посыл, который мы должны транслировать нашему обществу. Второй момент, мы эти выборы делаем все вместе. Как говорится, единый день голосования для единой страны, для единого народа.

В информационном центре предусмотрены прямые включения с регионами. Подключится и Центр по общественному наблюдению. Он разместился в профцентре ФПБ. Это инициатива крупнейших общественных объединений и партий страны. Их наблюдатели будут мониторить ситуацию на избирательных участках и информировать население. Такой вот медиаобхват, чтобы предоставить максимум достоверной информации.



