Чжан Дэцзян: Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень

15 апреля переговоры прошли в Совете Республики. Стороны обозначили приоритеты дальнейшего сотрудничества по целому ряду проектов. В центре внимая, конечно же, «Экономический пояс Шелкового пути», жемчужиной которого должен стать индустриальный парк «Великий Камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский зубр и китайский дракон за последние несколько лет серьезно укрепили не только политические, но и экономические отношения. Очередной визит парламентской делегации из Китая в Беларусь – тому подтверждение.

четко обозначили приоритеты дальнейшего сотрудничества в паре Минск-Пекин. Причем переговоры шли настолько интенсивно, что затянулись почти на час.

Чжан Дэцзян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей: Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень. Мы подписали совместное заявление о сотрудничестве между нашими парламентами и подчеркиваем важность обмена опытом в законодательной сфере. Также необходимо оказывать друг другу решительную поддержку и

Новенькие автомобили марки Geely восточная делегация презентовала Национальному собранию нашей страны.

Быстрая, «заряженная» по последнему слову техники, эта модель – несомненный аргумент в битве за кошельки покупателей, не уступающий по качеству сборки даже немецким конкурентам.

Лично оценить ее возможности смог и председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Чжан Дэцзян – третий по значимости человек в Китае. В Беларуси он впервые. Но программа у гостей из Поднебесной более чем обширная, поэтому для визита в нашу страну в календаре освободили три дня. Кроме экономических и политических вопросов – традиционная дань уважения нашей стране, венок к монументу Победы.