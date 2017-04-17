Прямой эфир

Чжан Дэцзян: Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень

17 апреля 2017 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Углубление политического диалога и успешная реализация совместных инициатив:

в Минск из Пекина прилетела представительная парламентская делегация.

15 апреля переговоры прошли в Совете Республики. Стороны обозначили приоритеты дальнейшего сотрудничества по целому ряду проектов. В центре внимая, конечно же, «Экономический пояс Шелкового пути», жемчужиной которого должен стать индустриальный парк «Великий Камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чжан Дэцзян: Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень-1

Белорусский зубр и китайский дракон за последние несколько лет серьезно укрепили не только политические, но и экономические отношения. Очередной визит парламентской делегации из Китая в Беларусь – тому подтверждение.

Почти 30 иностранных гостей во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном

четко обозначили приоритеты дальнейшего сотрудничества в паре Минск-Пекин. Причем переговоры шли настолько интенсивно, что затянулись почти на час.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы будем концентрировать внимание на углублении политического диалога, межпарламентского сотрудничества, реализации совместных экономических, инвестиционных проектов.

Чжан Дэцзян: Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень-4

Чжан Дэцзян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:
Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень. Мы подписали совместное заявление о сотрудничестве между нашими парламентами и подчеркиваем важность обмена опытом в законодательной сфере. Также необходимо оказывать друг другу решительную поддержку и

непрерывно обогащать содержание стратегического партнерства Китая и Беларуси.

А вот это, пожалуй, самый яркий пример белорусско-китайской кооперации.

Чжан Дэцзян: Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень-7

Новенькие автомобили марки Geely восточная делегация презентовала Национальному собранию нашей страны.

Быстрая, «заряженная» по последнему слову техники, эта модель – несомненный аргумент в битве за кошельки покупателей, не уступающий по качеству сборки даже немецким конкурентам.

Лично оценить ее возможности смог и председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

Чжан Дэцзянтретий по значимости человек в Китае. В Беларуси он впервые. Но программа у гостей из Поднебесной более чем обширная, поэтому для визита в нашу страну в календаре освободили три дня. Кроме экономических и политических вопросов – традиционная дань уважения нашей стране, венок к монументу Победы.

Чжан Дэцзян: Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень-10

И, конечно, «Великий камень» – жемчужина экономического пояса Шелкового пути. Буквально несколько дней назад индустриальный парк обзавелся еще одним резидентом – 15 апреля был заложен первый камень будущего завода по выпуску белорусско-китайской спецтехники. В целом же идет строительство четырех предприятий с восточным капиталом.

Кирилл Рудый, Чрезвычайны и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:
В рамках нашего парка панируется создание субпарка. Субпарка-производителя светодиодной продукции. Провинция Гуандун, которая является побратимом Минской области, – крупнейший в мире поставщик светодиодной продукции. И они хотели бы разместить здесь производство, чтобы экспортировать ее в Евросоюз.

Прорабатывается еще один интересный проект – это совместное создание роботов для тушения пожаров.

# Беларусь-Китай # Михаил Мясникович # Фотофакт # Кирилл Рудый

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Китай сконцентрируют внимание на политическом диалоге и реализации совместных инвестпроектов
17 апреля 2017 10:49

Беларусь и Китай сконцентрируют внимание на политическом диалоге и реализации совместных инвестпроектов

«2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации». Итоги саммита ЕАЭС в Бишкеке
16 апреля 2017 18:10

«2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации». Итоги саммита ЕАЭС в Бишкеке

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей прибыл в Беларусь
16 апреля 2017 10:55

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей прибыл в Беларусь