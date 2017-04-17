Чжан Дэцзян: Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень
Новости Беларуси. Углубление политического диалога и успешная реализация совместных инициатив:
в Минск из Пекина прилетела представительная парламентская делегация.
15 апреля переговоры прошли в Совете Республики. Стороны обозначили приоритеты дальнейшего сотрудничества по целому ряду проектов. В центре внимая, конечно же, «Экономический пояс Шелкового пути», жемчужиной которого должен стать индустриальный парк «Великий Камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский зубр и китайский дракон за последние несколько лет серьезно укрепили не только политические, но и экономические отношения. Очередной визит парламентской делегации из Китая в Беларусь – тому подтверждение.
Почти 30 иностранных гостей во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном
четко обозначили приоритеты дальнейшего сотрудничества в паре Минск-Пекин. Причем переговоры шли настолько интенсивно, что затянулись почти на час.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы будем концентрировать внимание на углублении политического диалога, межпарламентского сотрудничества, реализации совместных экономических, инвестиционных проектов.
Чжан Дэцзян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:
Китайско-белорусские отношения поднимаются на новый уровень. Мы подписали совместное заявление о сотрудничестве между нашими парламентами и подчеркиваем важность обмена опытом в законодательной сфере. Также необходимо оказывать друг другу решительную поддержку и
непрерывно обогащать содержание стратегического партнерства Китая и Беларуси.
А вот это, пожалуй, самый яркий пример белорусско-китайской кооперации.
Новенькие автомобили марки Geely восточная делегация презентовала Национальному собранию нашей страны.
Быстрая, «заряженная» по последнему слову техники, эта модель – несомненный аргумент в битве за кошельки покупателей, не уступающий по качеству сборки даже немецким конкурентам.
Лично оценить ее возможности смог и председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
Чжан Дэцзян – третий по значимости человек в Китае. В Беларуси он впервые. Но программа у гостей из Поднебесной более чем обширная, поэтому для визита в нашу страну в календаре освободили три дня. Кроме экономических и политических вопросов – традиционная дань уважения нашей стране, венок к монументу Победы.
И, конечно, «Великий камень» – жемчужина экономического пояса Шелкового пути. Буквально несколько дней назад индустриальный парк обзавелся еще одним резидентом – 15 апреля был заложен первый камень будущего завода по выпуску белорусско-китайской спецтехники. В целом же идет строительство четырех предприятий с восточным капиталом.
Кирилл Рудый, Чрезвычайны и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:
В рамках нашего парка панируется создание субпарка. Субпарка-производителя светодиодной продукции. Провинция Гуандун, которая является побратимом Минской области, – крупнейший в мире поставщик светодиодной продукции. И они хотели бы разместить здесь производство, чтобы экспортировать ее в Евросоюз.
Прорабатывается еще один интересный проект – это совместное создание роботов для тушения пожаров.