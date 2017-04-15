Владимир Семашко о новом совместном проекте с Zoomlion: через 2 года здесь должен работать завод

Новости Беларуси. Завод по выпуску оборудования для спецтехники 15 апреля основали в китайско-белорусском индустриальном парке. Церемония закладки первого камня стала началом реализации крупного инвестиционного проекта.
Отечественные и китайские специалисты будут производить автокраны, коммунальную и дорожно-строительную технику.
Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В планах этого совместного предприятия то, что через 2 года здесь должен работать завод, который должен выйти на
проектную мощность где-то около 300 миллионов долларов, как говорил генеральный директор Zoomlion.
И здесь должно работать около 500 человек рабочих.
Китайское предприятие, которое активно сотрудничает с минским автомобильным заводом, занимается разработкой и производством оборудования для сельского хозяйства, строительства, энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выпускаемая в «Великом камне» техника будет поставляться на рынки стран СНГ и Европы.