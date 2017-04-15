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Владимир Семашко о новом совместном проекте с Zoomlion: через 2 года здесь должен работать завод

15 апреля 2017 14:41
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Новости Беларуси. Завод по выпуску оборудования для спецтехники 15 апреля основали в китайско-белорусском индустриальном парке. Церемония закладки первого камня стала началом реализации крупного инвестиционного проекта.

Отечественные и китайские специалисты будут производить автокраны, коммунальную и дорожно-строительную технику.

Владимир Семашко о новом совместном проекте с Zoomlion: через 2 года здесь должен работать завод-1

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В планах этого совместного предприятия то, что через 2 года здесь должен работать завод, который должен выйти на

проектную мощность где-то около 300 миллионов долларов, как говорил генеральный директор Zoomlion.

И здесь должно работать около 500 человек рабочих.

Китайское предприятие, которое активно сотрудничает с минским автомобильным заводом, занимается разработкой и производством оборудования для сельского хозяйства, строительства, энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускаемая в «Великом камне» техника будет поставляться на рынки стран СНГ и Европы.

# Экономика # Беларусь-Китай # Владимир Семашко # Фотофакт

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