«2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации». Итоги саммита ЕАЭС в Бишкеке

Новости Беларуси. Экономика и безопасность в Евразийском экономическом союзе на неделе стали главными темами бишкекских саммитов. В столице Кыргызстана прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальная встреча глав государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Евразийская «пятерка» определила экономическую политику на ближайшие два года: необходимо улучшить условия для развития бизнеса, сосредоточиться на внутренних проблемах союза. В плане безопасности лидеры шести стран ОДКБ обсудили борьбу с внешними угрозами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Миллионный Бишкек стал в одну большую пробку: главный проспект переполнен. Десятки журналистов с разных стран мира пристально следят за событиями, а последние новости рассказывают в эфире телеканалов.

День большой политики и сразу два саммита в один день. Кыргызстан на неделе стал центром евразийской интеграции.

Плодотворную работу и множество новостей накануне больших саммитов предсказала даже… погода. День напролет лил сильный дождь. Для умеренного, а в некоторых областях субтропического, климата Кыргызстана эта погода – редкость. А пока местные жители рассказывали о том, что такого дождливого Бишкека не видели как минимум несколько лет, журналисты тут же отмечали: к удаче и деньгам, а точнее, перефразируя народную примету, к развитию сотрудничества. В рамках союза.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Современный Бишкек. Многонациональный город-миллионник. На неделе встречал и высоких гостей. Именно Кыргызстан в нынешнем году председательствует в ЕАЭС. После Беларуси и Казахстана. А вот все последние новости приходили отсюда. Из государственной резиденции «Ала-Арча». Традиционно именно здесь проходят все крупные международные мероприятия на высшем и высоком уровнях.

В ЕАЭС Кыргызстан вступил последним из интеграционной «пятерки». Интерес оправдан был: около 37% экспорта идет как раз на рынки союза. Догонять тройку государств-основателей этой стране, как и Армении, пришлось. В итоге сегодня общее население – 180 миллионов человек. А это седьмые в мире. Площадь совместного рынка – 14% мировой суши. И с каждым годом мощь союза растет. На 37% за последние месяцы вырос и товарооборот с третьими странами. Как раз сотрудничество с ними было одним из главных в повестке дня. Поэтому никто не удивился, когда на саммите ЕАЭС появился шестой высокий гость.

Молдова подала заявку на получение статуса наблюдателя в союзе. Еще до начала больших переговоров Александр Лукашенко встретился с победившем во втором туре выборов в ноябре 2016 года, а ныне президентом Молдовы Игорем Додоном, все время выступавшем за евразийский курс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы делаем все, чтобы не разоврались наши связи с вашей прекрасной страной. Я ее очень хорошо знаю, в советские времена я не единожды бывал в Молдове. Разные составы у вас были правительства, разные были президенты, но мы старались поддерживать отношения.

Игорь Додон, президент Республики Молдова:

О Беларуси в Молдове люди очень хорошо знают, завидуют очень многим хорошим вещим и реформам, которые происходят в вашей стране. Очень часто приводят в пример, что вот Беларуси удалось сохранить то хорошее, что было в советское время.

Нынешний саммит получился плодотворным. Не было, кстати, и никаких опозданий. Их, к примеру, журналисты по традиции ожидали от Владимира Путина, но российский лидер приехал минута в минуту.

Даже во время протокольного фотографирования рядом с хозяином форума Алмазбеком Атамбаевым, вместе держатся Президенты Беларуси, России и Казахстана. Именно эти три лидера стояли у истоков ЕАЭС. И пусть пока союз молодой – ему чуть больше двух лет – свою мощь показал.

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике:

И создание совместных производств на льготных условиях, и возможности использования общего экономического пространства с выходом этой продукции на рынки стран ЕАЭС – это очень перспективно.

Правда, пока что остаются и проблемы. Со всеми трудностями страны-участницы союза справляются разрозненно, не в рамках союзнических обязательств. Да и взаимный товарооборот снижается. 2017 год, уверен белорусский Президент, можно и нужно сделать переломным.

Александр Лукашенко:

Заключение современных преференциальных соглашений о свободной торговле отвечает интересам Беларуси. Уверен, и другим государствам. Поэтому призываю шире их использовать для диверсификации торговых и инвестиционных отношений с нашими партнерами, углубления промышленной и сельскохозяйственной кооперации. Построение единого экономического пространства и задачи, заложенные в Договоре о ЕАЭС, находят понимание и отклик у других государств региона. Однако одно дело закрепить здравые идеи в документе и совсем другое – претворить в жизнь. Здесь у союза достаточно нерешенных проблем. В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому.

В прошлом году в силу вступил договор о зоне свободной торговли с Вьетнамом. Сегодня сотрудничать с ЕАЭС уже хотят около полусотни стран. Сербия, Иран, Сингапур… А идея «интеграции интеграций» становится все ближе. Но улучшить работу ЕАЭС можно и нужно. И здесь от каждой страны предложения свои. Кыргызстан уверен, что активно формировать нужно общий электроэнергетический рынок, рынок труда, завершить нужно работу над договором о пенсионном обеспечении. В то же время ставку нужно делать и на двустороннюю кооперацию – это мнение уже российской стороны.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Развивается кооперация с Республикой Беларусь, причем развивается очень активно. По некоторым крупным предприятиям взаимная зависимость составляет 40% и более процентов.

11 документов – таков итог прошедшего саммита в Бишкеке. Утверждены основные ориентиры макроэкономической политики, внесены изменения в регламент работы ЕЭК.

А еще решено: помимо Молдовы статус наблюдателя в ЕАЭС могут предоставить всем государствам – участникам СНГ. Но пока разработать надо конкретный алгоритм действий.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Должны быть разработаны соответствующие основополагающие документы, которые конкретизируют, что такое статус наблюдателя, какими правами могут пользоваться государства, имеющие статус наблюдателя, какие у них должны быть обязанности.

Сразу же после встречи в рамках ЕАЭС – к вопросам безопасности. Их уже обсудили главы государств – участников ОДКБ. Кстати, через месяц организации исполняется четверть века. Основная часть переговоров прошла за закрытыми дверями.

Что и говорить, подобная встреча – отличная возможность обсудить и проблемы, и позитивный опыт совместной работы в рамках ЕАЭС. Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета 11 октября принимать уже будет Россия.