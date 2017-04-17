Беларусь и Китай сконцентрируют внимание на политическом диалоге и реализации совместных инвестпроектов

Новости Беларуси. Беларусь и Китай настроены на более тесный политический диалог и реализацию совместных проектов. Это подтвердили 17 апреля представители парламентов двух стран. Встреча прошла в Совете Республики. В эти дни в Беларуси с визитом делегация Всекитайского собрания народных представителей. 17 апреля стороны подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы договорились, что будем создавать необходимые комфортные условия для реализации достигнутых договоренностей. Мы будем концентрировать внимание на углублении политического диалога, межпарламентского сотрудничества, реализации совместных экономических, инвестиционных проектов для экономик стран и работы с третьими государствами.

Также зарубежные гости подарили Национальному собранию Беларуси 10 легковых автомобилей совместного производства. Следующий пункт в программе визита – индустриальный парк «Великий Камень», где уже четыре компании из Поднебесной строят свои заводы. А до конца года число резидентов планируется увеличить до 20. Им предлагаются выгодные налоговые и таможенные условия.