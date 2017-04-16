Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей прибыл в Беларусь

Новости Беларуси. Новый уровень белорусско-китайских политических отношений – для укрепления двусторонних торговых связей. В Минск прибыл председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Делегацию во главе с Чжан Дэцзяном встречали в Национальном аэропорту.

16 апреля гости познакомятся с экспозицией музея истории Великой Отечественной войны. Деловая часть визита начнется в понедельник. Ожидается подписание совместного заявления о сотрудничестве со спикерами обеих палат белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.