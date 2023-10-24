Чтобы утих конфликт мирового масштаба, нужно выйти на самый край пропасти – Межевич
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Когда в мире происходят такие ужасающие по своим масштабам конфликты, мы видим религиозную войну, арабо-израильский конфликт. Невозможно без слез смотреть на это. Мы видим конфликт на территории Украины, когда схлестнулись два братских народа, я не побоюсь этого слова. И мы в первую очередь славяне, и то, что происходят достаточно неприятные в отношении той же Беларуси, Польши конфликтные ситуации. Настанет ли момент, какой должен быть вызов мирового масштаба, чтобы эти склоки ушли на второй план? И поняли же первичную задачу, которая и была между народами, которые настолько схожи.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):
Думаю, что это вполне возможно, но для этого нужно выйти на самый край пропасти. То есть не просто выйти на край пропасти – постоять там, заглянуть туда и все-таки развернуться. Чем показателен конфликт на Ближнем Востоке? И наши американские аналитики четко показывают последовательность доведения до глобального конфликта стягиванием Ирана, Китая, России и всего мира. То есть все сыпется в одну воронку.
В случае с Украиной я бы при всей серьезности ситуации отметил, что мы так далеко не закатились. Иногда наши российские патриотические спикеры говорят: «Ну чего мы не сбросили ядерную бомбу на Киев или хотя бы что-нибудь очень большое и тяжелое, не снесли украинский парламент?»
А посмотрите, что произошло с больницей. Кто готов был поверить, что это Израиль, тем доказательства не нужны. Они уже точно знают, что это Израиль. Вы их можете убить, но они все равно будут знать, что это Израиль. Те, кто готов поверить в противоположное, что это палестинцы сами свою больницу взорвали... Не знаю, как насчет убить, но они тоже уверены в своей истине. Там конфликт в два-три хода становится необратимым. Мы же все-таки полтора года, уже больше немножко, балансируем на самом краю. И похоже, что никому не хочется уходить с этого края в пропасть.
Николай Межевич:
Польша не готова сделать ставку на все свои возможности ради даже Львова. Вот если Львов ей принесут на тарелочке с голубой каемочкой – чего ж не взять, если принесут?.. Но так, чтобы польским военным прийти и сказать: ребята, тысяч 200 всего нужно будет положить поляков, и Львов ваш. Они скажут «нет».
А теперь представьте, что им скажут: положите те же 200 тысяч за какой-то Харьков, который никогда польским не был при любых географических комбинациях. Или за Крым. И поляки скажут: а зачем? Львов – это место нашей исторической памяти, да, там мы были всегда и прочее. А здесь-то что? Поэтому желание Польши или Германии, уж тем более Франции, Португалии и Мальты воевать до последнего мальтийца ради Харькова – этого не будет.
А Ближний и Средний Восток, учитывая уникальную поддержку, которую оказывают США Израиля, – это очень опасно. Но США так действовали всегда, они так действовали 100 лет. А мир изменился, и сегодня мнение второразрядного эмира из Персидского залива становится все более и более слышно. Бразилия говорит: нет, пожалуйста, нас это не устраивает. ЮАР, Индия, Китай.
И так набегает, что 80 % планеты, как минимум, относятся не с американских позиций к этому конфликту. Американцы не могли это понять на примере Украины. Им сейчас еще одну картинку показывают: ребята, поймите, времена уже прошли, вы не в 1973 году, купите календарь в ближайшем ларьке.
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