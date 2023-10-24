Чтобы утих конфликт мирового масштаба, нужно выйти на самый край пропасти – Межевич

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Когда в мире происходят такие ужасающие по своим масштабам конфликты, мы видим религиозную войну, арабо-израильский конфликт. Невозможно без слез смотреть на это. Мы видим конфликт на территории Украины, когда схлестнулись два братских народа, я не побоюсь этого слова. И мы в первую очередь славяне, и то, что происходят достаточно неприятные в отношении той же Беларуси, Польши конфликтные ситуации. Настанет ли момент, какой должен быть вызов мирового масштаба, чтобы эти склоки ушли на второй план? И поняли же первичную задачу, которая и была между народами, которые настолько схожи.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):

Думаю, что это вполне возможно, но для этого нужно выйти на самый край пропасти. То есть не просто выйти на край пропасти – постоять там, заглянуть туда и все-таки развернуться. Чем показателен конфликт на Ближнем Востоке? И наши американские аналитики четко показывают последовательность доведения до глобального конфликта стягиванием Ирана, Китая, России и всего мира. То есть все сыпется в одну воронку. В случае с Украиной я бы при всей серьезности ситуации отметил, что мы так далеко не закатились. Иногда наши российские патриотические спикеры говорят: «Ну чего мы не сбросили ядерную бомбу на Киев или хотя бы что-нибудь очень большое и тяжелое, не снесли украинский парламент?» А посмотрите, что произошло с больницей. Кто готов был поверить, что это Израиль, тем доказательства не нужны. Они уже точно знают, что это Израиль. Вы их можете убить, но они все равно будут знать, что это Израиль. Те, кто готов поверить в противоположное, что это палестинцы сами свою больницу взорвали... Не знаю, как насчет убить, но они тоже уверены в своей истине. Там конфликт в два-три хода становится необратимым. Мы же все-таки полтора года, уже больше немножко, балансируем на самом краю. И похоже, что никому не хочется уходить с этого края в пропасть.