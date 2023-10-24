Бузин: Польша не способна откусить большой кусок Украины, это не тот игрок
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы обсуждали в эфирах амбиции Польши в отношении Украины. И вот мы уже делили Украину на три достаточно существенных куска. Сегодня ситуация изменилась. В чем причина? Либо это временная ситуация?
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Во-первых, это адаптация ко времени и решение политических задач. Что касается хотелок, они остались. Никоим образом Польша не откажется от этого проекта, на нем завязано очень серьезное будущее. Там много политических деятелей, большие деньги, философия поляка обычного, который помнит, что там было и происходило. Это одно.
А с другой стороны, посмотрите на Украину. Все время все ее делят, рассказывают. А ведь там идет реальная война. И кому-то когда-то придется это восстанавливать. Польша не тот игрок, это не мирового уровня игрок, который сможет восстановить, навести порядок даже в Украине. Это первое. Второе – есть исторические разногласия, которые во многом не забыты. И неизвестно, как это все будет повернуто, если, не дай бог, Польша попытается двинуться на территорию Украины.
Третий момент – давайте говорить честно, ведь украинская армия, пусть сейчас уже небольшая, но она боевая армия, способная дать отпор. И если решение на восточном направлении будет найдено и компромиссом будет решено, я далек от мысли, что Польша сумеет справиться с потенциалом Украины, если вдруг такое случится.
Николай Бузин:
И самое главное. Польша давно, наверное, сама поняла и политические элиты, что они не способны откусить этот большой кусок. Не способны они сегодня это сделать. И поэтому они ищут тех, кто либо оплатит эту составляющую, либо поможет, и ставка делается на Соединенные Штаты. Но здесь самое страшное «но». Они никак не могут для себя осознать, что мир поменялся. Соединенные Штаты не имеют того веса и тех возможностей, которые были недавно.
Сегодняшние события на Ближнем Востоке показывают, что даже небольшие государства не готовы жертвовать своими интересами в угоду США. И они поднимают свой голос, высказывают свою точку зрения, включая совсем маленькое государство Палестину, которого нет реально. Но Аббас сказал, что он не будет встречаться с президентом США, и выполнил это. Где такое видано было?
Но Польша никак не хочет осознать, что надо бы встроиться в новую картину. И здесь эта внутренняя разборка Польши уходит на другой план. В масштабах мира Польша – это небольшое государство, решающее свои внутренние, мелкие для мира задачи. Для Европы – да, это лакмусовая бумага, что происходит внутри Союза. Но никто не воспринимает эти политические процессы как мировое событие. Обратите внимание, мы с вами говорим на эту тему, Чехия уже на это смотрит со стороны, Германия это видит еще дальше, а другие государства вообще говорят: а где эта Польша? И такое есть.
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