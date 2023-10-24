«Идиотов там нет». Почему Брюссель не будет платить за все хотелки Туска

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук (Россия):

Смотрите, какая штука. В Эстонии проживает в два раза меньше людей, чем в Минске. Для Брюсселя подкормить Эстонию – вообще никакая не проблема. Но Польша – это совсем другой разговор. И взять на баланс все хотелки господина Туска, компенсировать это – дикие абсолютно расходы на перевооружение. То есть чтобы Брюссель платил Варшаве, она на эти деньги будет покупать оружие в Корее и Вашингтоне. Давайте уже не будем совсем Брюссель обижать, таких идиотов там нет.

А речь идет о миллиардах, не о миллионах – о миллиардах. Поэтому возможностей покупать лояльность младших членов по коалиции у Туска не так уж и много. Что-то ему дадут по старой памяти, все-таки европейский лидер такого класса. Но вовсе не все – слишком велика Польша.

Для того чтобы Берлин помогал Варшаве, и в Берлине должны быть другие люди. Меркель с ее восточногерманским прошлым, традициями и осознанием исторической вины перед Польшей, перед даже Советским Союзом – это другой человек. Сегодня Министерством иностранных дел Германии руководит дама, чьи воззрения, мягко говоря, вызывают вопросы не только с политической, но и с медицинской точки зрения. То есть вопросы адекватности. Поэтому коридор возможностей и у Дональда Туска тоже сужается.

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