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«Наполнена лживыми утверждениями, дезинформацией и угрозами». Совет Республики дал оценку резолюции Европарламента

18 сентября 2020 14:45
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Новости Беларуси. Тенденциозно, политизировано и бездоказательно. Оценку резолюции Европарламента по ситуации в Беларуси дали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению белорусских сенаторов, в документе отрицается очевидное – убедительная победа на выборах действующего Президента Беларуси, подтвержденная многочисленными национальными и международными наблюдателями.

«Наполнена лживыми утверждениями, дезинформацией и угрозами». Совет Республики дал оценку резолюции Европарламента-1

Кроме того, предпринимается попытка выдать меньшинство за большинство, неправомерно поддерживаются неконституционные действия и структуры. Резолюция также наполнена многочисленными лживыми утверждениями и оценками, дезинформацией и неприкрытыми угрозами.

Все это представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела нашей страны и не позволяет депутатам Европейского парламента предложить конструктивную повестку развития взаимодействия с Беларусью.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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