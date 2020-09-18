«Наполнена лживыми утверждениями, дезинформацией и угрозами». Совет Республики дал оценку резолюции Европарламента

Новости Беларуси. Тенденциозно, политизировано и бездоказательно. Оценку резолюции Европарламента по ситуации в Беларуси дали в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению белорусских сенаторов, в документе отрицается очевидное – убедительная победа на выборах действующего Президента Беларуси, подтвержденная многочисленными национальными и международными наблюдателями.