Андрей Савиных прокомментировал отказ украинских депутатов признавать итоги выборов в Беларуси

Новости Беларуси. Белорусский парламент прокомментировал заявление Верховной рады Украины относительно ситуации в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Украинские депутаты официально отказались признавать итоги президентских выборов в Беларуси.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В связи с заявлением Верховной рады Украины мы прежде всего хотим сказать, что украинский народ является братским народом, с которым нас связывают кровные узы, многолетняя история и близкая дружба.

Андрей Савиных: резолюция Европарламента является ярким примером категоричности и политического высокомерия

На этом фоне позиция Верховной рады Украины наглядно демонстрирует вырождение политического института, который находится под внешним управлением и игнорирует национальные институты собственной страны.