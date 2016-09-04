Что получится при соединении китайских финансов и белорусских мозгов: стратегия экономического сотрудничества

Новости Беларуси. Уроки китайской грамоты и деловой этики белорусская экономика год от года усваивает все лучше. На неделе гости из провинции Хунань – малой родины Мао Цзедуна – гостили в нашей республике. Провинция – это только так звучит неприхотливо. На деле территория как у Беларуси, население почти 70 миллионов, огромный промышленный и туристический потенциал. Кстати, несколько дней назад там закрыли для посетителей самый длинный и высокий стеклянный мост в мире. Число желающих на него попасть превышало запланированные 8 тысяч посетителей в сутки в 10 раз. А вот в Беларусь китайские партнеры прилетели сами, чтобы развивать сотрудничество.

Виктор Квачков:

Порядок, дисциплина, требовательность.

Рецепт китайского успеха – всего в трех словах. А если добавить белорусское трудолюбие, то с конвейера выходит достойный продукт. На совместном производстве Виктор Квачков работает с его основания. За 8 лет предприятие превратилось в крупную компанию по производству бытовой техники. К примеру, в этом цеху в сутки собирают почти 3,5 тысячи микроволновок. 80% продукции уходит на экспорт.

Качество – в сердце, стандарт – в голове, технологии – в руках. Под таким девизом трудятся на этом предприятии. К лозунгу, конечно, можно отнестись скептически, но, может, это и не пустые слова. Учитывая, что только за 2015 год производительность труда здесь выросла на 40%.

Ю Баофэн, генеральный директор предприятия по производству бытовой техники:

В вашей стране стабильные и привлекательные условия для ведения бизнеса. Плюс нам в целом комфортно работать с белорусами. И, наконец, немаловажную роль играет постоянный диалог на высшем уровне, это тоже весьма способствует улучшению бизнес-климата.

То, что Беларусь гарантирует китайским компаниям максимально благоприятные условия работы, на неделе говорил Президент. В Минск прибыла делегация из провинции Хунань. По масштабу этот регион вполне можно сравнить со средней европейской страной. Территория как у Беларуси, а число жителей – 67 миллионов человек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши страны, наши народы связывают искренняя дружба и плодотворное сотрудничество в различных сферах деятельности. За 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем пройден большой путь навстречу друг другу. Между нами нет закрытых тем. Мы стали стратегическими партнерами и продолжаем двигаться дальше. Огромную роль в этом процессе играют тесные межрегиональные связи.

В последние месяцы делегации из Поднебесной в Минск приезжают часто. Ведь впереди – переговоры на высшем уровне. В сентябре Александр Лукашенко планирует посетить Пекин с официальным визитом.

Сегодня Беларусь и Китай связывают предметные, стратегические отношения. Выгодные для обеих сторон. Поднебесная для нас – источник инвестиций. Беларусь для Китая – дорога на евразийский и европейский рынки.

На неделе руку дружбы и пакет предложений белорусам протягивают топ-менеджеры китайской корпорации «Zoomlion».

Сегодня это машиностроительный гигант планетарного масштаба. Дочерние предприятия – в 80 странах мира. Компания производит спецтехнику, к примеру, колесные автокраны, самый большой из них занесен в Книгу рекордов Гиннеса. На ее страницах дважды отмечены и наши «БелАЗы». Почему бы потенциал двух стран не направить в одно русло?

Джи Фу Ванг, вице-президент машиностроительной корпорации (КНР):

У ваших заводов великая история. Мы хорошо знакомы с белорусской техникой. Нас устраивает система контроля качества, поэтому мы хотим работать с вами.

«Zoomlion» – уже ключевой резидент Белорусско-китайского индустриального парка. Здесь будут выпускать спецмашины на базе шасси МАЗа. Планируют наладить производство пожарной техники. Есть и пилотные проекты, к примеру, на могилевском «Трансмаше» выпустили два автокрана и машину для уборки улиц. Аналогов таких машин в мире нет. Промышленность, образование, торговля, сельское хозяйство. Пожалуй, нет ни одной сферы, где бы два народа не смогли найти общий язык.

Воложинский район, деревня Пряльники. Плантация в 120 гектаров. А вот и хозяин. Первый фермер на деревне – китаец по имени Лон.

Этот крепкий парень пыли не боится. Он то за рулем трактора, то в грядках. Все, что можно найти в огороде каждого белоруса, выращивает и Лон. Также на воложинской земле неплохо соседствуют пекинская капуста, соя, спаржа, окра.

Лон Вэнь Суэчьжэнь, фермер:

Мне нравится природа. Можно собирать грибы, ягоды, плавать в озере.

Хвастается Лон и первыми успехами в животноводстве. Помимо овец молодой фермер планирует разводить кур, уток и гусей. Бизнес идет в гору, дом почти готов, осталось найти невесту. А с идеальным местом для жизни Лон, похоже, определился.

Лон Вэнь Суэчьжэнь, фермер:

Беларусь хорошая, мне нравится. Вторая родина.