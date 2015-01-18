Что означают растиражированные СМИ цитаты госсекретаря МИДа Латвии в отношении Беларуси?

Новости Беларуси. Во вторник некоторые иностранные СМИ распространили информацию, что Беларусь может сделать серьезный шаг к безвизовому режиму со странами Евросоюза. Об открытии таких перспектив заявило Министерство иностранных дел Латвии. Правда, начало переговоров о безвизовом режиме в этих самых сообщениях увязывалось с проблемами так называемых «гражданских свобод».

Когда же программа «Неделя» связалась с МИДом Латвии, с просьбой прокомментировать эти заявления, выяснилось, что кто-то кого-то неправильно понял. Корреспонденты программы «Неделя» на СТВ разбирались в ситуации.

Беларусь и Латвию связывает многое. Это торговля, совместные проекты, обоюдные инвестиции и даже семь десятков лет общей истории. Логично, что новость о председательствовании постсоветской республики в Евросоюзе в Минске восприняли обнадеживающе. И вот, казалось бы, первый шаг: в прессе появилось заявление Министерства иностранных дел Латвии о том, что в отношениях Евросоюза и Беларуси открываются «новые перспективы».

Речь идет о возможном начале переговоров о безвизовом режиме. Слова латвийских дипломатов передает брюссельское интернет-издание. Кстати, это второй по популярности источник новостей Евросоюза. И вот – новый поворот. По информации портала, для результативного диалога Беларуси с ЕС следует выполнить ряд условий… Ссылается независимое СМИ на государственного секретаря латвийского МИДа Андрейса Пилдеговичса.

Андрейс Пилдеговичс, государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики:

Мы не пересмотрим нашу позицию по политическим заключенным. Они должны быть освобождены, трое остаются за решеткой. Мы продолжим оказывать давление на Беларусь с тем, чтобы они были освобождены, и то же самое касается соблюдения прав меньшинств.

Важно, чтобы Лукашенко позволил своим конкурентам бросить ему вызов и чтобы выборы прошли в соответствии с международными стандартами.

Условия затрагивают белорусское законодательство, независимость судебной системы и суверенитет. Затронули такие высказывания и обычных белорусов.

Белорусы:

Безвизовый контроль – это хорошо, но без каких-то последствий, чтобы не были никому чего-то должны.

Кого-то заставлять жить по принципам Евросоюза - это нелогично и неправильно. Мы хотим жить так, как нам нравится, как нам хочется, а вы живите так, как вам нравится. Живите на здоровье!

В наши дела не лезьте и не мешайтесь! Мы сами у себя разбираемся и очень прекрасно.

Если кого-то учить, как себя правильно вести в своем государстве, то это абсурдно, потому что не все мы идеальны. И надо сначала в себе разобраться на своей кухне, а потом других учить.

О проблемах в Евросоюзе, да и в самой Латвии нередко высказываются и сами ее граждане. В том числе и политики.

Елена Лазарева, депутат 11-го сейма Латвийской Республики:

Защита прав сексуальных меньшинств - это вопрос, к которому очень негативно настроены. Особенно передача детей в однополые семьи, то что в Европе очень пропагандируется, регистрация браков. Потому что, на мой взгляд, это действительно подрыв семьи как основы государства. И мы будем противостоять всеми силами. Насколько это будет удачно, мне сложно сказать, потому что давление очень сильное, лоббирование интересов сексуальных меньшинств в европейском парламенте очень сильное.

За событиями в Латвии следит и Атис. Пять лет назад, после очередной волны кризиса на родине, он переехал в Витебск. В Латвии мужчина занимался недвижимостью, в Беларуси – изготовлением ковриков. Говорит, нравятся здесь не только условия для бизнеса, но и система традиционных ценностей. Атис до сих пор не понимает, как в Евросоюзе могла получить поддержку программа сексуального воспитания для детей от четырех лет. В ней предлагают рассказывать малышам о мастурбации, разных видах секса, в том числе и между лицами одного пола.

Атис Руманис:

Я думаю, ориентация и что и как происходит, это не для таких маленьких детей. То что есть гомосексуализм или разные полы, это может неправильно подействовать на психику. Ребенок должен видеть мир красивым.

Есть свои вопросы к шкале европейских ценностей и у старшего поколения. По части трактовки истории Второй мировой войны. Вот это, к примеру, кадры с марша СС в Латвии. Подобное явления есть и в Эстонии. Николай Александрович Мазаник прошел всю войну: от Москвы до Кёнигсберга. Сражался и на первом Прибалтийском фронте. Знает и о том, что сейчас происходит на местах боевой славы.

Николай Мазаник, ветеран Великой Отечественной войны:

В Польше рушат даже памятники, убирают с могил советских солдат, погибших за освобождение той же Польши. А там сносят эти памятники. Как я могу иначе к этому относиться?

Убирают памятники советским войнам и в других европейских странах. Пожалуй, самый вопиющий пример был продемонстрирован в 2007 году в Эстонии. Несмотря на массовые протесты, в стране, при освобождении которой погибли практически триста тысяч советских бойцов, был демонтирован памятник - бронзовый солдат.

Несовершенства во многих собственных системах признает и сам Евросоюз. К примеру, за последнее десятилетие Европейский суд по правам человека обязал Латвию выплатить штраф за нечеловеческие условия содержания заключенных в тюрьмах. Тяжелые избиения, сексуальные нападения, угрозы – чудовищные факты зафиксировал­ Комитет по предотвращению пыток.

Андрей Иванов, политолог:

У них все пороки, которые только можно, включая пытки в тюрьмах, всевозможные введения резолюций. С той толерантностью, которую они прививали последние 25 лет, у них порок нельзя обсуждать. С ним нужно смириться и просто следовать ему. Вот с этой толерантностью они сегодня договорились до того, что у них практически стерты грани национального самосознания.

И не нужно быть экспертом, чтобы понять: определенные «европейские стандарты» в Беларуси не приживутся. Маму и папу никогда у нас не заменят «родитель 1» и «родитель 2».

Белорусы:

Я вам скажу: то, что сейчас происходит в Европе, на Украине – результат их ценностей, которые извращены просто.

У них другой менталитет, у этих людей.

О чем сейчас говорит вся Европа? Об этом и говорит! О нетрадиционной сексуальной ориентации Европы.

Наверное, как раз вот Кончита Вуртст – это неприемлемо. И те же парады, легализация однополых браков – это неприемлемо для Беларуси.

Наверное, наиболее неприемлемое в бытовой жизни – уравнивание мужчин и женщин. Это неправильно.

Все их ценности не приживутся. Никогда.

О международных стандартах латвийские дипломаты заговорили в контексте белорусских выборов. Такое мнение было высказано на странице этого же брюссельского портала. Вот только упустили тот факт, что выборы в Беларуси проходят исключительно на основе Конституции страны. Которая, к слову, не противоречит международным стандартам.

Елена Лазарева, депутат сейма Латвии:

На мой взгляд, на тех выборах последних, которые проходили в Беларуси, это выборы в белорусский парламент, там не было никаких существенных нарушений. Те пометки, которые были указаны, они не значительны. Все требования надо оценивать исходя из интересов конкретно собственной страны. Ни для кого не секрет, что зачастую в Европе существуют двойные стандарты, это тоже надо брать во внимание.

Так почему же подобные цитаты появились на портале, а после были растиражированы и другими СМИ? На неделе глава представительства ЕС в Беларуси Майра Мора опровергла информацию о том, что переговоры о безвизовом режиме зависят от освобождения нескольких человек, отбывающих сейчас наказание за тяжелые преступления.

Юрий Шевцов, политолог:

В той части, где речь идет о визах - это же вообще касается общества, а Европейский союз даже своей философией подчеркивает, что санкции не должны бить по обществу. То есть если действительно снята увязка визового режима с проблемой политзаключенных, то это естественно и нормально.

Прояснить ситуацию мы попросили госсекретаря латвийского МИДа Андрейса Пилдеговича. Именно его цитаты как горячие пирожки расхватали голодные независимые СМИ.

Андрейс Пилдеговичс, государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики:

Нет, такой фразы я не говорил, такого заявления я не делал. Это интерпретация конкретных журналистов. Мы бы хотели, чтобы наше председательство ознаменовалось некоторыми результатами. Что касается вот этих вот консультаций и переговоров по визам, они не связаны напрямую с вопросом политических заключенных. Это интерпретация СМИ. Естественно, мы хотели бы, чтобы все, что связано с поездками, продвигалось вперед и диалог между Беларусью и ЕС развивался во всех областях.

Отрицает дипломат свою причастность и ко второй части опубликованной цитаты. Есть над чем порассуждать и говоря о выборах в Евросоюзе.

Андрейс Пилдеговичс, государственный секретарь Министерства иностранных дел Латвийской Республики:

(Вы, такой опытный дипломат, может тогда скажете, какие идеальные выборы были проведены в мире по всем международным стандартам?) Нет ничего идеального и кристально чистого в этом мире. (В Евросоюзе выборы тоже не идеально проходят, я так понимаю?) Безусловно, в каждой стране. Я в этом смысле не хочу идеализировать и ситуацию с Латвией.

Но все точки над «и» стороны расставят на следующей неделе. В Минск прибудет госсекретарь МИДа Латвии Андрейс Пилдеговичс. Конечно, причина визита вовсе не резонансная публикация, а политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Председательство Латвии в Совете ЕС – чем не повод ускориться на пути к друг другу? Главное, чтобы дорога эта не была полосой препятствий…