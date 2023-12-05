Китайские СМИ впечатлены визитом Лукашенко в КНР. Чего Беларусь достигла в сотрудничестве с Китаем?

Всепогодный, всесторонний и стратегический характер белорусско-китайских отношений подтвердили лидеры Беларуси и Китая. Переговоры на высшем уровне вызвали широкое обсуждение в экспертном и медийном сообществе. Прошедшую накануне в Пекине встречу назвали исторической. Главы государств сделали ряд заявлений, озвучены вполне конкретные договоренности в области торгово-экономических взаимоотношений. Также Пекин вполне конкретно дал понять, что выступает против вмешательства в суверенные дела Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это особенно важно в период электоральной кампании, которая началась в нашей стране. О стратегии в политике и договоренностях в реальном секторе – Евгений Пустовой.

Редко какой встрече с лидерами иностранных государств наши китайские коллеги уделяют такое внимание. Центральное телевидение КНР (а его аудитория – почти каждый седьмой житель планеты) и главное государственное агентство Синьхуа подготовили большие материалы не только о результатах этого визита, но и в целом о сотрудничестве Минска и Пекина. Действительно у этого сотрудничества и история внушительная, и будущее – впечатляющее.

Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая».

О теплом отношении Большого Си к Беларуси и лично Президенту написали все китайские СМИ. Даже сравнили, как мировой лидер встречает европейский истеблишмент. Шольцу уделил меньше часа и даже руки не подал. А Макрону, который анонсировал «серьезный и обстоятельный» разговор, выделил полчаса, а с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен просто не встретился. Зато с нашим Президентом общался в подчеркнуто заботливой атмосфере.

– Вы довольно поздно приехали?

– Да, 8 часов летел!

– Как вам в Китае?

– В Китае всегда хорошо отдыхаем. Визит в Китай, для которого Беларусь является всепогодным партнером, наш Президент совершил сразу после завершения работы на климатическом саммите. Встреча лидеров Беларуси и Китая длилась в 3 раза дольше запланированного.

В Пекине, как и в Дубае, Александру Лукашенко выказали особое уважение. Эти слова разлетелись на цитаты и громкие заголовки. Рабочий визит уже назван историческим. Политики такого уровня встречаются не для протокольных фото. Что ни предложение – геополитическое заявление.

Лукашенко: мир будет благодарен Великому Китаю. Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой.

Важные договоренности были достигнуты еще в начале года во время государственного визита нашего Президента в Китай. Теперь пришло время подвести промежуточные итоги. За этот период состоялось 120 встреч различного уровня, причем с превалированием торгово-экономической тематики, а взаимный товарооборот увеличился на 97 %, белорусский экспорт на 65 %. Расширение присутствия на китайском рынке – залог экономического суверенитета нашей страны. Аналитик БИСИ: экспорт белорусских товаров в Китай растет в объемах и в стоимостном выражении. Подробности. Теперь глава государства – за усиление развития конкретных треков в сотрудничестве. Всепогодный, всесторонний и стратегический характер должен быть наполнен новыми делами и смелыми проектами. Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином: мы одинаково оцениваем обстановку в мире и смотрим на мировые перспективы.

Древняя китайская медицина и самые современные технологии большого Китая открыты для Беларуси. Беларусь как важный геополитический узел, проверенный союзник и анклав компетенций интересен крупнейшей экономике мира. Три с половиной тысячи китайцев получают образование в БГУ. На базе университета несколько тысяч белорусов погружается в древнюю и загадочную цивилизацию Конфуция. Андрей Король: «Почти в два раза увеличилось количество китайских студентов».

Лю Цзыин, преподаватель Института Конфуция по науке и технике БНТУ:

Мои ученики очень любят маски, пекинскую оперу. И они сказали, что, если есть возможность, они будут путешествовать в Китай и участвовать в спектакле своими глазами.