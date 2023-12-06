Польско-прибалтийский демарш. Дзиодзина о ситуации с общим фото на климатическом саммите

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Политический мир в чем-то похож на мюзикл: есть закулисье и есть представление. Оно по сюжету похоже на правду, и в то же время – все-таки выдумка. Там есть первые голоса и, условно сказать, существует – «подпевка». Основная задача подобного типа ролей в мировой арене – подчеркивать голос ведущего лидера, чтобы лучше всего отзвучали оттенки. А дальше дело за восприятием, и политический миф, можно считать, навязан.

Не секрет, что в отношении Беларуси основной политический миф «коллективного Запада» связан с легендой о диктаторе. Александра Лукашенко пытаются представлять изгоем с якобы совсем незначительным статусом в политическом мире. Бэк-вокальные функции в данном случаем исполняемы в странах Прибалтики. Или, к примеру, в Польше. На мифичность их «мелизмов» укажет то, как поистине принимали Лукашенко на крайнем саммите по изменению климата. Каким неподдельным теплом и улыбкой его озаряли лидеры стран, принимавших участие. Их невербальный язык наоборот транслирует уважение и принятие к белорусском лидеру. Вместе с тем политическим бэк-вокалом выступает демарш представителей Польши, Литвы и Латвии. Когда делалось коллективное family photo, те вместе фыркнули и втроем ушли.

«Это называется семейная фотография. Лукашенко не относится к семье, к которой мы хотим принадлежать», – объяснил Науседа, почему их троица не захотела быть на одном снимке с Лукашенко. Но, что в данном случае показательно, фото состоялось без них: примерно 140 лидеров разных стран и отсутствуют только трое. Оцените масштабы. Если бы не СМИ, никто бы вообще не заметил, что этого трио там не было.