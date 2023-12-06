Польско-прибалтийский демарш. Дзиодзина о ситуации с общим фото на климатическом саммите
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Политический мир в чем-то похож на мюзикл: есть закулисье и есть представление. Оно по сюжету похоже на правду, и в то же время – все-таки выдумка. Там есть первые голоса и, условно сказать, существует – «подпевка». Основная задача подобного типа ролей в мировой арене – подчеркивать голос ведущего лидера, чтобы лучше всего отзвучали оттенки. А дальше дело за восприятием, и политический миф, можно считать, навязан.
Не секрет, что в отношении Беларуси основной политический миф «коллективного Запада» связан с легендой о диктаторе. Александра Лукашенко пытаются представлять изгоем с якобы совсем незначительным статусом в политическом мире. Бэк-вокальные функции в данном случаем исполняемы в странах Прибалтики. Или, к примеру, в Польше. На мифичность их «мелизмов» укажет то, как поистине принимали Лукашенко на крайнем саммите по изменению климата. Каким неподдельным теплом и улыбкой его озаряли лидеры стран, принимавших участие. Их невербальный язык наоборот транслирует уважение и принятие к белорусском лидеру. Вместе с тем политическим бэк-вокалом выступает демарш представителей Польши, Литвы и Латвии. Когда делалось коллективное family photo, те вместе фыркнули и втроем ушли.
«Это называется семейная фотография. Лукашенко не относится к семье, к которой мы хотим принадлежать», – объяснил Науседа, почему их троица не захотела быть на одном снимке с Лукашенко. Но, что в данном случае показательно, фото состоялось без них: примерно 140 лидеров разных стран и отсутствуют только трое. Оцените масштабы. Если бы не СМИ, никто бы вообще не заметил, что этого трио там не было.
Алена Дзиодзина:
Немного иначе в пространстве польско-литовского бэк-вокала звучит представительство из Эстонии: Кая Каллас на фото осталась. И когда «в семье» ее как бы не поняли, пресс-служба сообщила, что та «не заметила» белорусского лидера и лишь потому не ушла. «Премьер-министр Эстонии стояла в заднем ряду и не увидела, как пришел Лукашенко, а ее коллеги покинули передний ряд», – передала пресс-служба правительства. Продолжая философскую мысль Гитанаса Науседы, стоит и правда отметить, что Президент Беларуси «не с ними». Когда в их коллективной семье лишь звучит «озабоченность», у белорусского лидера есть решение.
И что значит «быть не в семье», проявилось в контексте саммита по борьбе с изменением климата. Там на объяснение выступавшим ораторам Запада, где взять денег, у Лукашенко ушла минута. За это время он ткнул их лицом в лицемерие, предложив размышлять про современные войны на цифрах. И как много «семья» озабоченных инвестирует в них? С регулярностью. Нужно просто не воевать, и деньги под экологию тут же найдутся.
«Мы здесь собрались для того, чтобы очередной раз высказать озабоченность. А те, кто здесь выступали в первых рядах, «озаботившиеся за внуков», они ведь ведут эти войны… Давайте это остановим», – предложил наш Президент их «семейству». Нехарактерный способ для Запада, правда? Вот в этом как раз Лукашенко другой!
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