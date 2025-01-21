Чернецкий: на Западе должны понять и принять, что больше нет пропасти между людьми

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси, актер, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:

Они 500 лет жили колониализмом. И так получилось, что очень большая пропасть была между развитым Западом и теми территориями, которые они колонизировали. Именно это и позволяло им, развитым в технологическом смысле, уж никак не в морально-нравственном, колонизировать новые территории, новые народы порабощать и выкачивать из них все соки. Но сейчас мир очень серьезно изменился, особенно за последние 50 лет. И сейчас те, кто был колониями, это не те необразованные папуасы, к которым приезжали люди со стеклянными бусами. Это уже совсем не те люди, они понимают, кто они, у них есть чувство собственного достоинства, и они, безусловно, достойны. Они такие же великие, как и эти, которые к ним приходили со стеклянными бусами и забирали у них все. Они такие же великие, они такие же люди, которые живут рядом с ними, которые точно так же достойны в равных условиях жить на этой планете. И они сейчас этого пока, может быть, не понимают, может быть, кто-то уже доходит до этого, но основная часть этой элиты – они, может быть, и понимают, но расстаться с этим не могут. А Президент совершенно правильно сказал: мир изменился. А это значит то, что люди изменились. То, что теперь нет вот этой огромной пропасти между людьми в пробковых шлемах и людьми в тростниковых юбках. Нет этой пропасти, все. И это надо понять и принять. Чем позже они это поймут, тем легче они переживут эти перемены. Поймут позже, значит, будет им плохо, значит, упадут очень больно и с большими потерями для себя. Вот так я считаю.