10 сентября начинается регистрация кандидатов в Президенты Беларуси

Новости Беларуси. 10 сентября Центризбирком Беларуси зарегистрирует кандидатов в Президенты. Для того, чтобы официально претендовать на высший пост в стране, инициативной группе каждого выдвиженца нужно было собрать 100 тысяч подписей белорусов.

Преодолеть необходимый барьер смогли лишь четверо. Среди них Александр Лукашенко, Сергей Гайдукевич, Николай Улахович и Татьяна Короткевич.

После регистрации в ЦИК кандидаты смогут перейти к самому активному этапу избирательной кампании – предвыборной агитации.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

10 сентября – день достаточно судьбоносный. Состоится заседание Центральной комиссии, на котором будут зарегистрированы кандидаты в Президенты Республики Беларусь, утвержден образец избирательного бюллетеня, отдан в печать. Одновременно будут отданы в печать информационные плакаты, а также те информационные материалы, которые получит каждый избиратель. Думаю, в субботу мы увидим этих людей, вполне возможно, в общественных местах, мы увидим пикеты в поддержку данных лиц. И со вторника, буквально с 15 числа, у нас начнутся телевыступления.