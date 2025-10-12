Бузин о предполагаемой провокации Украины в Польше: Киев хватается за последнюю соломинку

Железные факты, точные цифры, тенденции. «РТР-Беларусь» запускает новое ток-шоу «Мнения»! На аналитическую арену дебютной программы вынесут тему, которая беспокоит весь мир на протяжении последних лет – украинский вопрос. Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: Новость, которая на днях разлетелась молниями во всех новостных пабликах, а началось все с публикации в венгерских СМИ. Позже это прокомментировала и Служба внешней разведки России. Новость о том, что Киев готовит чудовищную провокацию, собираясь, вдумайтесь, атаковать Польшу и Румынию, внимание, под российским флагом, используя для этого отремонтированные российские дроны. Предлагаю посмотреть, как же эту историю прокомментировали в российском МИД.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: На Банковой готовят свой Гляйвицкий инцидент с целью создать Casus Belli для войны между Россией и НАТО. Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была столь близка к началу Третьей мировой войны.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Согласен по одной простой причине – это уже не первая попытка Украины втянуть весь мир в разборки на своей территории. До этого были варианты, когда рассматривался вариант Бучи, вспомните. Потом были попытки нанесения ударов по территории, оказалось, что это «Точка-У», которая упала на территорию Украины. Потом С-200, которая туда прилетала. Потом были беспилотники непонятные, оказавшиеся без боевой части.

И сегодня, видя, что реальность такова, что на поле боя решить ничего не возможно, Украина это видит, ее руководство хватается за последнюю соломинку. А соломинка следующая: решить свои проблемы за счет других. Сегодня, когда Европа уже полностью влезла в этот конфликт и со всех площадок транслируется необходимость наказать Россию, забрать ее финансы, нанести политическое и экономическое поражение. Это демонстрируется. Не хватает ресурса, но необходимость того, чтобы вовлечь внешние силы для решения задачи, есть. И Украина не остановится ни перед чем.

Я говорил, что Украине дадут все виды оружия. Уже дали самолеты, на подходе «Томагавки». Это максимум, что сегодня, кроме ядерного оружия, может быть дано Украине. Но и этого не хватает. И вот здесь любая, так скажем, эскалация возможна только террористическим путем, который использует Украина.