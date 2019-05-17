Кочанова рассказала, каким она видит потенциального кандидата в депутаты

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента:

Мы четко знаем те установки, которые есть в нашем государстве. Это все должно делаться во благо людей, главное – люди, справедливое отношение к ним. Принимаемые решения должны быть во благо государства, поэтому внутренняя политика она как была, так и есть – наше государство социально ориентированно, и все направлено на благополучие и благосостояние наших граждан.

Важно, чтобы те кандидаты в депутаты, которые хотят и будут баллотироваться, работали с людьми. Ведь нужно показать себя, чтобы человек, придя голосовать за определенного кандидата, четко понимал: «Да, этот человек, я его видел, я слышал его выступление, видел его работу». Конечно, должны быть люди профессионально грамотные, с активной жизненной позицией, должны быть узнаваемы у себя в регионах. Поэтому основные подходы в организации избирательной кампании обсуждались на этом совещании.