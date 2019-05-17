Кочанова рассказала, каким она видит потенциального кандидата в депутаты

Новости Беларуси. Парламентская избирательная кампания в Беларуси начнется уже в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений»
Александр Лукашенко отметил, что претендовать на места в новом составе парламента смогут только те кандидаты, которым удалось наладить эффективную обратную связь с избирателями,
Еще один критерий – исполнение своих предвыборных обещаний. Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, обратил внимание глава государства. А белорусы, придя на участки, должны знать своих кандидатов, их программы и проделанную работу.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента:
Мы четко знаем те установки, которые есть в нашем государстве. Это все должно делаться во благо людей, главное – люди, справедливое отношение к ним. Принимаемые решения должны быть во благо государства, поэтому внутренняя политика она как была, так и есть – наше государство социально ориентированно, и все направлено на благополучие и благосостояние наших граждан.
Важно, чтобы те кандидаты в депутаты, которые хотят и будут баллотироваться, работали с людьми. Ведь нужно показать себя, чтобы человек, придя голосовать за определенного кандидата, четко понимал: «Да, этот человек, я его видел, я слышал его выступление, видел его работу». Конечно, должны быть люди профессионально грамотные, с активной жизненной позицией, должны быть узнаваемы у себя в регионах. Поэтому основные подходы в организации избирательной кампании обсуждались на этом совещании.
Выбрать в нижнюю палату парламента предстоит 110 человек. Каждый кандидат может выдвигаться только по одному избирательному округу. У всех соискателей на депутатский мандат равные права и возможности для агитации. Единственное условие для регистрации в качестве кандидата – заручиться поддержкой не менее тысячи потенциальных избирателей.