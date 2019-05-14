Владимир Макей: Давайте подумаем, как устранить очереди на границе Беларуси и ЕС

Новости Беларуси. Владимир Макей уверен в подписании визового соглашения Беларуси с ЕС до подорожания шенгена. Об этом министр иностранных дел нашей страны заявил 14 мая в Брюсселе, где проходит саммит ЕС «Восточное партнерство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Европейский союз работают над этими соглашениями на фоне решения ЕС поднять стоимость шенгенской визы для третьих стран до 80 евро. Но в случае, если документ между нашей страной и Евросоюзом будет подписан, она для белорусов будет стоить 35 евро. Владимир Макей также отметил: наша страна заинтересована в реализации конкретных проектов, которые отразятся на жизни граждан. Глава белорусского МИД уверен, что есть более актуальные для нас проблемы, и в первую очередь нужно решать их.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

У нас масса проблем, связанных с пересечением границы между Беларусью и Европейским союзом. Давайте подумаем, как устранить эти очереди, если вы говорите о том, что надо облегчить контакты между людьми.

Дальше для нас важна торгово-экономическая составляющая в контексте той задачи, которая поставлена главой государства – диверсификация наших внешнеэкономических отношений. Давайте подумаем над тем, как устранить торговые барьеры в отношениях между нашими странами. Как нам сделать так, чтобы увеличить инвестиции Евросоюза в нашу страну.