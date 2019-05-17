Александр Лукашенко: Только тем парламентариям, кто выполнил все свои предвыборные обещания, будет место в новом составе

Новости Беларуси. Белорусский парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющих главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такова позиция Президента. Ее Александр Лукашенко озвучил на совещании по организации выборов в Палату представителей и Совет Республики. Новый состав депутатского корпуса белорусы изберут в ноябре. Но сама избирательная кампания стартует уже в августе. Она станет серьезным экзаменом для местной власти, ведь именно в регионах избирателям нужно предоставить подробнейшую информацию о депутатах, сформировать избирательные комиссии и обеспечить прозрачное голосование. Корреспондент Ольга Коршун продолжит.

Впереди у Беларуси по-настоящему горячая пора. Связано это не только с летним сезоном, но и с политически насыщенным календарем. Выборы в парламент назначены на осень. А накал борьбы белорусы почувствуют уже в августе, когда начнется основная предвыборная гонка. Чтобы все прошло без лишнего политического хайпа и в рамках закона (это основное требование главы государства), подготовка к выборам началась уже сегодня. Основная организационная нагрузка ляжет на местную власть.

Александр Лукашенко о парламентских выборах: «Должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений» Чтобы избирательная кампания прошла как по нотам, нужно грамотно распределить обязанности. Сейчас в регионах займутся формированием избирательных комиссий – объемная работа, к которой привлекут общественные организации. Что касается состава парламента, то пропуском в Овальный зал станет исполнение предвыборных обещаний и контакт с избирателем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только тем парламентариям, кто выполнил все свои предвыборные обещания и смог наладить действенную связь с избирателями, пользуются у них реальной поддержкой и доверием, будет место в новом составе высшего представительного органа власти. Я намекаю на то, что кандидатам в депутаты нужно будет встречаться с народом, разговаривать, объяснять, рассказывать о своей позиции, о том, как они будут работать в парламенте. Ваша задача – помочь им организовать эту работу по встречам с избирателями, проведению собраний.

Важно чтобы люди, придя на избирательные участки, знали, что уже сделал их депутат и что необходимо сделать завтра для благополучия региона и всей нашей страны. Депутатский корпус должны представлять эксперты в различных областях, специалисты, ответственные и преданные стране люди, профессионалы с государственным мышлением, высокообразованные представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, юристы, научные работники, известные в регионах предприниматели, политики, общественные деятели. Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, при этом разделяющие главные принципы: независимость страны, стабильное развитие и рост благосостояния белорусского народа.

Депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики фактически определяют правила, по которым живет страна. В год парламентарии совершенствуют и принимают десятки законодательных актов, от которых напрямую зависит жизнь белорусов. А тем, кто займет кресло в обновленном составе седьмого созыва, предстоит еще работа по внесению изменений в Конституцию. Так что требования к парламентариям обоснованно высокие.

Наталья Кочанова рассказала, каким она видит потенциального кандидата в депутаты Кстати, как отметила Наталья Качанова, в последнее время все больший интерес к политике проявляет молодежь. Это, безусловно, хороший знак. Свежие идеи не помешают. Но пока зачастую нашим парламентариям не хватает активности. Местные органы власти помогут наладить более тесную связь с избирателями, организуют встречи.

А нынешняя кампания должна пройти без особенностей, то есть спокойно и слаженно. «За» говорит накопленный опыт проведения таких кампаний в стране и основательная подготовка к ним.