Владимир Макей: Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня в развитии наших отношений с ЕС

Новости Беларуси. Глава Евросовета предложил подвести итоги 10 лет работы «Восточного партнерства» за ужином, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На юбилейном фэмили-фото из глав семей – читай, государств – только президенты Украины и Азербайджана. Армению, Грузию и Молдову представили премьер-министры. От Беларуси – глава внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Придет время, приедет и Президент. Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня в развитии наших отношений с Европейским союзом. Сохраняются какие-то ограничения.

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