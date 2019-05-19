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Владимир Макей: Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня в развитии наших отношений с ЕС

19 мая 2019 17:51
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Новости Беларуси. Глава Евросовета предложил подвести итоги 10 лет работы «Восточного партнерства» за ужином, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Макей: Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня в развитии наших отношений с ЕС-1

На юбилейном фэмили-фото из глав семей – читай, государств – только президенты Украины и Азербайджана. Армению, Грузию и Молдову представили премьер-министры. От Беларуси – глава внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей: Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня в развитии наших отношений с ЕС-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Придет время, приедет и Президент. Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня в развитии наших отношений с Европейским союзом. Сохраняются какие-то ограничения.

Будущее – это Европа? Подводим итоги саммита «Восточного партнёрства» в Брюсселе

# Европейский союз # Владимир Макей # Фотофакт

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