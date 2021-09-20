«Будем прибавлять». Новый посол Беларуси в Таджикистане рассказал о перспективах сотрудничества

Новости Беларуси. Новые назначения в дипкорпусе, местной вертикали и министерствах. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые назначения в дипкорпусе, местной вертикали и министерствах. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание Президент уделил подбору кандидатур, которые будут представлять интересы нашей страны за рубежом.
Виктор Денисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане:
У нас традиционно были самые хорошие отношения с Таджикистаном, страна достаточно знакомая для нас. Около 20 дилеров наших белорусских производителей в Таджикистане. У нас сегодня есть сборочное производство тракторов, два предприятия готовятся по производству молочной продукции (совместное предприятие). Поэтому будем прибавлять.
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