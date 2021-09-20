«Будем прибавлять». Новый посол Беларуси в Таджикистане рассказал о перспективах сотрудничества

Виктор Денисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане:

У нас традиционно были самые хорошие отношения с Таджикистаном, страна достаточно знакомая для нас. Около 20 дилеров наших белорусских производителей в Таджикистане. У нас сегодня есть сборочное производство тракторов, два предприятия готовятся по производству молочной продукции (совместное предприятие). Поэтому будем прибавлять.

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