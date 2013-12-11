Британцы осудили Обаму, Кэмерона и Торнинг-Шмитт за поведение на панихиде по Манделе

Новости Великобритании. Эта новость взорвала информационное пространство. Снимки шокировали читателей газет и пользователей социальных сетей. Фотографии, на которых изображена смеющаяся троица, на первых полосах опубликовали ведущие британские СМИ.

И всё бы ничего, если бы президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и глава датского правительства Хелле Торнинг-Шмитт выбрали другое место и время для веселья. Снимки сделаны во время траурной церемонии, посвящённой прощанию с экс-президентом ЮАР, Нельсоном Манделой.

В комментариях к публикациям читатели негодуют. Многие из них называют поведение президента и премьеров вызывающим и распущенным.

The Daily Mail, британская газета:

Фотографии взорвали Twitter. Его многочисленные пользователи назвали неуместным поведение трёх лидеров во время панихиды.

Прощание с национальным героем ЮАР продлится до 13 декабря. Похороны Нельсона Манделы намечены на воскресенье, 15 декабря. Ожидается, что политика похоронят в его родной деревне Куну рядом с могилами его детей.

Трагическая новость о смерти одного из лидеров и символов мирового движения за равноправие пришла 6 декабря из ЮАР. В стране объявлен 10-дневный траур. Образ Манделы в этой стране популярнее всех вместе взятых киногероев и спортивных звезд. Его портрет – на денежных купюрах, он – среди четырёх лауреатов Нобелевской премии от ЮАР, его именем назван фирменный южноафриканский цветок, портрет Манделы можно увидеть повсюду! Он единственный, кому поставили памятник при жизни.



Нельсон Мандела:

Я посвятил всего себя борьбе против господства белых. Я посвятил всего себя борьбе против господства черных. Я живу идеей новой Южной Африки, в которой все граждане будут равны.

Эти слова Нельсон Мандела произносил в своей жизни неоднократно. И дважды ими были отмечены судьбоносные события в его жизни, в жизни Южной Африки, всей Африки, всего мира (смотрите видео).