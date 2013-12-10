Почему в Беларуси успешные руководители предприятий не хотят идти во власть?

Новости Беларуси. На республиканском совещании 10 декабря в центре внимания - работа с руководящими кадрами. Вопрос, действительно, принципиальный. От него зависит и состояние экономики, и успехи модернизации. Однако, Александр Лукашенко считает, что существующая на данный момент система не совсем соответствует новым, высоким требования, предъявляемым к госаппарату. Главная проблема состоит в том, что успешные руководители предприятий не хотят идти во власть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Среди руководителей всех уровней немало настоящих управленцев, профессионалов своего дела, искренне любящих Родину и стремящихся сделать ее лучше. Вместе с тем, реалии сегодняшнего дня выдвигают новые, более высокие требования к госаппарату. И меня как главу государства уже не совсем устраивают существующая система работы с руководящими кадрами.

Меня информируют, что успешные руководители предприятий не хотят идти во власть. Причины - низкий уровень зарплаты, высокий спрос и колоссальная ответственность за принимаемые решения. Раньше специалиста, попавшего в руководители, интересовал, прежде всего, не размер зарплаты, а новый статус, возможность проявить себя. Сегодня же высокопоставленная должность, как мне докладывают, некоторыми воспринимается как дополнительная нагрузка и источник повышенной опасности.

Нужно принципиально разобраться, в чем корень проблемы. Не придем ли мы к закостеневшему, забюрократизированному госаппарату, который будет мешать нашему развитию? Как привлечь на госслужбу наиболее авторитетных, талантливых, творчески мыслящих людей. Поднять им зарплату. Вы помните, какую негативную реакцию в обществе вызвало повышение зарплаты партийным работникам в самом начале 90-х. Так оправдана ли сейчас, при не самой простой ситуации в экономике, постановка вопроса о дальнейшем повышении оплаты труда госслужащих? С другой стороны, практически во всех странах - и на Западе, и в Азии, и у наших соседей - государство дает своим служащим достойную зарплату, рассматривая ее и как способ привлечь высококлассных специалистов, и как эффективную меру против коррупции.

Александр Лукашенко предлагает разобраться - в чем корень проблемы? Ведь аппарат должен работать на развитие страны. Вертикали нужны таланты - молодые и продвинутые люди. Идут на госслужбу неохотно.

Пользуясь тем, что во Дворце независимости топ-менеджеры из всех регионов, президент призывает к обсуждению подходов в кадровой политике. Кто сегодня стремится во власть? Как отбирают будущих руководителей? Летом вертикаль претерпела оптимизацию. Сократили на четверть. Как это сказалось на работе — интересует главу государства. Этот разговор проходит на фоне подготовки проекта указа, в котором пропишут все пути совершенствования работы с руководящими кадрами.

О том, как обстоят дела с кадрами в Беларуси рассказывает глава президентской администрации Андрей Кобяков. Не все просто. Вроде и резерв есть, но не больше половины кадров из этого своеобразного «запаса» попадают в кресло руководителя. Выбор управленческих кадров — дело сложное и долгое.

Генпрокуратура предлагает законодательно прописать ответственность за дискредитацию себя на государственном посту. Не часто, но в госаппарате случаются коррупционные скандалы. По данным генерального прокурора, за 2013 год таких преступлений чуть больше 2 тысяч.

В правительстве констатируют, что средний возраст руководителей приближается к 60 годам. Что могут предложить сегодня 30-40 летним специалистам? Вице-премьер Анатолий Тозик предлагает формировать единую систему госслужбы, чтобы у управленцев был карьерный рост.

Как стимулировать кадры? - такой вопрос стоит и в регионах. Работают руководители по-разному, но получают примерно одинаково. Могилевский губернатор ратует за самостоятельность областей.

Разговор получился долгим и очень масштабным. В целом совещание продлилось почти 6 часов. Ведь кроме запланированных докладов высказывались все желающие. Александр Лукашенко искренне интересовался, что думают помощники, министры, руководители СМИ о кадровой политике. И ведь не всегда вопрос в деньгах.

Решено, что документы, которые касаются кадровой работы, сведут в 1-2 нормативных документа.