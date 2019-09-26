Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

Новости Франции. Умер экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью Ширака. Экс-президент скончался утром 26 сентября в кругу своей семьи.

По информации зятя Жака Ширака, экс-президент умер спокойно.