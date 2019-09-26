Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

Новости Франции. Умер экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью Ширака. Экс-президент скончался утром 26 сентября в кругу своей семьи.
По информации зятя Жака Ширака, экс-президент умер спокойно.
Новости Франции. Умер экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью Ширака. Экс-президент скончался утром 26 сентября в кругу своей семьи.
По информации зятя Жака Ширака, экс-президент умер спокойно.
Фото: twitter.com/AFP
Жак Ширак был президентом Франции 12 лет – с 1995 по 2007 год.