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Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

26 сентября 2019 10:14
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Новости Франции. Умер экс-президент Франции Жак Ширак. Ему было 86 лет.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью Ширака. Экс-президент скончался утром 26 сентября в кругу своей семьи.

По информации зятя Жака Ширака, экс-президент умер спокойно. 

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак-1

Фото: twitter.com/AFP

Жак Ширак был президентом Франции 12 лет – с 1995 по 2007 год. 

# Некролог # Жак Ширак

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