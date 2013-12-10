Евромайдан в Киеве: начался демонтаж палаточных городков

Новости Украины. В центре Киева возобновились акции протеста. Правоохранители разобрали одну из последних баррикад в правительственном квартале. Теперь попасть туда невозможно. Подходы перекрыли подразделения внутренних войск и сотрудники спецподразделения «Беркут», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонтаж палаточных городков, разбитых сторонниками евроинтеграции по всему периметру правительственного квартала начался минувшей ночью. Спецназ оттеснил митингующих. Противостояние в открытое столкновение не переросло.

Примерно в это же время в здании киевской администрации, которое уже больше недели занимают протестующие, неожиданно отключили свет. Позднее электроснабжение было восстановлено. К этому часу возобновилась работа и четырех станций метро, закрытых накануне после сообщений о якобы заложенных бомбах. Взрывных устройств не обнаружили.