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Евромайдан в Киеве: начался демонтаж палаточных городков

10 декабря 2013 09:12
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Новости Украины. В центре Киева возобновились акции протеста. Правоохранители разобрали одну из последних баррикад в правительственном квартале. Теперь попасть туда невозможно. Подходы перекрыли подразделения внутренних войск и сотрудники спецподразделения «Беркут», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонтаж палаточных городков, разбитых сторонниками евроинтеграции по всему периметру правительственного квартала начался минувшей ночью. Спецназ оттеснил митингующих. Противостояние в открытое столкновение не переросло. 

Примерно в это же время в здании киевской администрации, которое уже больше недели занимают протестующие, неожиданно отключили свет. Позднее электроснабжение было восстановлено. К этому часу возобновилась работа и четырех станций метро, закрытых накануне после сообщений о якобы заложенных бомбах. Взрывных устройств не обнаружили.

# Акции протеста

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