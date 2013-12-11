Беларусь и Китай в перспективе могут наладить прямое авиасообщение

Новости Беларуси. Беларуси и Китаю необходимо наладить прямое авиасообщение. Такое мнение сегодня высказал председатель Совета Республики Анатолий Рубинов на встрече с послом КНР Гун Цзяньвэем. Его миссия в нашей стране подходит к концу. Как считают обе стороны, сотрудничество двух стран в ближайшее время выйдет на новый уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время июльского визита Александра Лукашенко в Китай главы государств поручили разработать проект новой концепции взаимоотношений. И документ уже практически готов к подписанию.

К слову, товарооборот Беларуси и КНР - около 3 млрд долларов, а финансирование совместных проектов составляет 15 миллиардов. В нашей стране успешно действует предприятие по сборке автомобилей, реализуется проект белорусско-китайского индустриального парка. Посол КНР отметил, что его страна заинтересована в наращивании прямых инвестиций, а также расширении сотрудничества в банковской сфере.