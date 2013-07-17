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Всеобщая забастовка в Греции: закрыты больницы, банки, школы, нарушено наземное и авиасообщение

17 июля 2013 06:11
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Новости Греции. В Греции продолжается всеобщая забастовка. По всей стране нарушено наземное и авиасообщение. На работу не вышли налоговики, банкиры, учителя, журналисты, коммунальщики и даже полицейские. В больницах принимают пациентов только в экстренных случаях.

Акция приурочена к грядущему голосованию в парламенте Греции по вопросу о мерах жесткой экономии. В эти минуты депутаты как раз обсуждают законопроект о сокращении бюджетных расходов, который предусматривает увольнение тысяч сотрудников госсектора. Это было одним из условий получения Афинами обещанных кредитных траншей от Евросоюза, Европейского центробанка и МВФ.

Безработица в Греции итак с незавидной регулярностью бьет свои же рекорды, уверенно приближаясь к 28%. Больше всего проблема трудоустройства затронула молодежь: без работы более половины молодых людей. Меры жесткой экономии настолько усложнили ведение бизнеса, что привели к закрытию многих компаний и соответственно к потере и без того недостающих рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кризис в Греции

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