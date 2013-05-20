Новости Беларуси. Парламентская делегация Индии с визитом в Минске. Возглавляет ее спикер Народной палаты Парламента. 20 мая со спикером Мейрой Кумар встретится Президент Александр Лукашенко.

В эти минуты в нижней палате белорусского парламента представители индийской делегации проводят переговоры с белорусскими депутатами. Главная тема - перспективы развития двусторонних отношений.

Индия — один из основных торговых партнеров Беларуси в азиатском регионе. За последние несколько лет объем экспорта белорусской продукции в эту страну увеличился в два раза. С начала года уровень товарооборота составил 77 млн. долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тот полумиллиардный товарооборот, который сегодня существует в наших торговых отношениях, - это совсем немного. Думаю, нам надо ставить еще большие цели и переходить от простого товарообмена к связям по кооперации, кооперационным связям. Нам надо выстраивать совместные предприятия здесь и там, в Индии, и углублять наши торгово-экономические отношения. Что касается политики и дипломатии, здесь проблем абсолютно нет. Я должен, госпожа спикер, поблагодарить Вас за ту позицию, которую занимает Индия в международных организациях. Мы это очень ценим, и, как Вы знаете, мы заявили о том, что мы будем поддерживать вас на выборах в международных организациях. Мы всегда будем поддерживать Индию, потому что еще не было такого случая, чтобы Индия отказала в поддержке Беларуси. Словом, госпожа спикер, у нас есть хорошая основа нашего сотрудничества, и Ваш визит в Беларусь – свидетельство того, что мы будем развивать наши отношения, наше сотрудничество во благо наших народов. Я знаю, и президент Индии, наверное, впервые в истории, посетит, я надеюсь, осенью нашу страну. Это говорит о том, что не только мы гордимся отношениями с этой великой страной, но и Индия нуждается в Беларуси.

Мейра Кумар, спикер Народной (нижней) палаты парламента Индии:

Беларусь и Индия традиционно поддерживают теплые дружественные отношения, которые под Вашим руководством еще более усилились. Удалось усилить и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Я передаю приветствие и наилучшие пожелания от президента, премьер-министра и народа Индии. Наши страны традиционно поддерживали теплые и дружественные отношения, которые, как и торгово-экономическое сотрудничество, еще более усилились под Вашим чутким руководством.

Мейра Кумар, в свою очередь, передала Главе белорусского государства наилучшие пожелания от президента, премьер-министра и народа Индии. Спикер также отметила, что за последние годы странам удалось улучшить торгово-экономическое сотрудничество.

В первой половине дня индийские парламентарии встретились с белорусскими депутатами. Встреча прошла в нижней палате парламента. Обе стороны сошлись во мнении, что нынешний визит сыграет важную роль в развитии межпарламентских отношений. По итогам переговоров подписано соглашение о сотрудничестве.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я уверен, что ваш визит сыграет очень большую роль в развитии наших межпарламентских отношений и в укреплении дружбы между народами Беларуси и Индии. За 20 лет со дня установления дипломатических отношений нами пройден большой путь, и этот путь отмечен большими достижениями. Это достижения и в политике, и в межпарламентских отношениях, у нас довольно успешно развивается договорно-правовая база.

Александр Лукашенко отметил отсутствие каких-либо проблем в политических отношениях с этой страной, предлагая переходить от торговли к кооперации.

В прошлом году общий товарооборот между странами составил 495 млн. долларов. Хорошим спросом на индийском рынке пользуются белорусские калийные удобрения, продукция химической отрасли, самосвалы БелАЗ. В настоящее время изучается возможность создания в Индии сборочных производств грузовиков, тракторов белорусских марок.

Беларусь заинтересована в развитии взаимоотношений Таможенного союза и Индии. Возможность заключения таких договоренностей стала одной из тем встречи спикера Народной палаты Парламента Индии с белорусским премьером. Страны переходят от торгового сотрудничества к инвестиционному, появились совместные инновационные проекты.

Мейра Кумар отметила, что в лице Беларуси Индия видит настоящего друга. Она передала белорусской стороне приветствия и наилучшие пожелания от своего народа, правительства и парламента. Решения, которые принимаются индийскими депутатами, направлены, в том числе, на укрепление двусторонних отношений. Премьер-министр отметил, что его визит в Индию в ноябре прошлого года был весьма насыщенным.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Я вспоминаю мой визит в вашу страну. Пусть он был очень коротким, но он был очень насыщенным. У нас очень большой потенциал. Мы открыты для сотрудничества. Мы будем очень признательны, если вы будете рекомендовать нам определенные компании, с которыми нам лучше выстраивать экономические отношения, потому что страна большая, и мы иногда очень много времени тратим на то, чтобы найти надежного партнера на те или иные проекты.