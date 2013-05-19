Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Литва в Республике Беларусь о визах, председательстве страны в ЕС и хоккее

Чего ждать Беларуси от председательства Литвы в Евросоюзе. Что же нас связывает и станут ли литовские визы для белорусов дешевле. Об этом и не только в программе «Неделя» на СТВ рассказал посол Литвы в Беларуси Эвалдас Игнатавичюс.

Вы пишете стихи. Но вы дипломат. Совершенно удивительная смесь. Как бы вы охарактеризовали белорусско-литовский отношения? Поэты, писатели мыслят эпитетами, метафорами…

Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Литва в Республике Беларусь:

Наши отношения - это такое море возможностей, которое невозможно исчерпать, по которому можно не только плыть, но и ходить по воде, если есть достаточно веры. Я надеюсь, что те возможности, которые перед нами открываются - я такими поэтическими словами тоже говорил, - в генах белорусов живет ностальгия по морю, что может быть со времен Великого княжества Литовского. Я сейчас вот смотрю на экономические некоторые вопросы - транзит грузов белорусских через Клайпеду, на что-то большее, что можно расширить.

Та самая ностальгия проявилась в покупке «Беларуськалием» 30% клайпедского терминала…

Эвалдас Игнатавичюс:

Это, может быть, экономические реалии. Но есть и другие интересные задумки. Я только что вернулся из Гродно, где директор свободной экономической зоны рассказывал, как он шел на морской яхте из Гродно в Друскининкай по Неману. Одним из предложений по таким задумкам в Клайпеде было, чтобы использовать Кучский залив для развития яхтспорта Беларуси. Чтобы вы создавали там свои мини-порты. У нас там прекрасные условия. Потом от яхт можно переходить к более серьезным вещам - к кораблям. Клайпеда - это балтийские ворота для Беларуси.

По поводу моря, которое можно переплыть, а можно перейти по воде. По воде пока не получается переходить, потому что - я обратил внимание, когда ехал на встречу с вами, - у вас возле посольства огромные очереди, чтобы получить визу. Очень много желающих. Вы не предполагаете снижать этот достаточно высокий ценовой барьер? Ведь для белорусов виза достаточно дорого стоит, дороже, чем для россиян и украинцев.

Эвалдас Игнатавичюс:

Но мы-то предполагаем, я имею в виду, чтобы дойти хотя бы до российских рубежов - 35 евро. Вспоминаю, такие же очереди литовцев у немецкого или американского посольства 20 или 15 лет назад. А сейчас не то, что виз или очередей, погранпереходы кажутся призраками на нашей границе с Польшей. Уже я вспоминаю, как в 1994 году тогдашний президент Польши Лех Валенса спросил: «Зачем вы это все строите? Все эти погранпереходы? Зачем инвестируете миллион, железобетон? Я хочу приехать в Литву на велосипеде». И все в 1994 году подумали, что он сумасшедший с таким видением. Но через 10 лет это уже было реальностью. Так что нужно смотреть вперед. Мы, конечно, пытаемся решить самые острые вопросы с визами, с очередями уже сейчас. Но нужно делать это и смотреть в будущее.

Бывший литовский премьер года два назад приезжал в Беларусь. Кстати, на велосипеде. Мы с ним встречались возле Мирского замка.

Эвалдас Игнатавичюс:

Да, очень прекрасная поездка. Только сейчас с ним встречался. Он прекрасно это вспоминает. Это прекрасный пример, как нам нужно идти вперед. В Гродно мы представляли возможности нашего туризма и там говорили об общих велодорожках. Вот об этом нужно думать. Премьер показал лично хороший пример.

По поводу виз. А вам выгодно снижать цены на визы? С одной стороны, то огромное количество белорусов, которое сейчас стоит у ворот вашего посольства, в какой-то мере делают вам кассу. С другой стороны, если снизить стоимость на визы, больше будет гостей в вашей стране и белорусы тоже делают кассу в Вильнюсе. Ведь достаточно часто, гуляя по проспекту Гедиминаса, можно встретить соседа или коллегу.

Эвалдас Игнатавичюс:

Конечно, важно, чтобы больше ездили. Но основной момент, не те деньги, которые белорусы платят за визы. Есть подсчеты, что каждый турист-белорус оставляет в Литве где-то 450 евро за один приезд. По сравнению с ценой на визу это… Это почти в 10 раз больше, чем цена за визу. Так что, если бы не было виз, не было бы очередей на границах, эти цифры бы еще в несколько раз больше. Наши туристы все больше тоже ездят в Беларусь - Несвиж, Новогрудок, Мир.

Литовские бизнесмены с удовольствие все больше своих денег везут сюда. Серьезные деловые люди из Литвы вкладывают деньги во многие проекты здесь.

Эвалдас Игнатавичюс:

Интерес обоюдный. Сейчас более 100 миллионов долларов наших инвестиций. О чем договорились наши премьеры, главное направление, чтобы от торговли и грузопотоков переходить дальше к общим инвестициям. Это то, о чем вы сказали - Клайпедский порт. Ваши инвестиции у нас, наши у вас, использовать Таможенный союз как общую площадку, европейский союз.

Ваш предшественник на этом посту господин Линас Линкявичюс, нынешний глава Министерства иностранных дел Литвы, как-то заявил, что с Беларусью надо сотрудничать и не выстраивать здесь барьеры и стены. Как это увязывается с общей политикой Евросоюза, которая далеко не всегда доброжелательная к нашей стране? Вы намерены каким-то образом сломать этот стереотип? Пускай вы маленькая страна и может быть не первую роль играете в Евросоюзе, но в июне, я знаю, вы начинаете председательство.

Эвалдас Игнатавичюс:

Вообще, я не люблю слово ломать, я люблю слово строить. Стереотипы легко создаются, но трудно их сломать или что-то с ними сделать. Чем это делать, лучше создавать что-то новое, позитивное. Эти стереотипы как-нибудь понемножку растают и уйдут в сторону. Я повторял уже несколько раз, что во всех приоритетах Литвы, которые мы видим в нашем председательстве, можно видеть и Беларусь. Возьмем транспорт, энергетику, управление границами. Есть у нас инициатива по общему европейскому культурному наследию, где наше наследие ВКЛ прекрасно вписывается. Когда мы видим широкую эту картинку, то возможностей там очень много. Очень много уже происходит, чтобы в декабре мы хотя бы на шаг, как у нас говорилось, во время председательствования в ОБСЕ, на один золотой миллиметр были дальше.

Неслучайно президент Александр Лукашенко, общаясь с вами на церемонии вручения верительных грамот, назвал Литву партнером номер один.

Эвалдас Игнатавичюс:

Да, я очень оценил. И потом договорились с президентом этими словами, сказанными в адрес Литвы, начинать нашу общность истории. И до сегодняшнего дня торговля и транзит - то, что нас связывает. Он говорил как раз о нашем председательствовании, как о возможности. Есть понимание, что так называемая пауза, которая была в отношениях Беларуси и Евросоюза, не помогало общим проектам. От этого понимания надо куда-то двигаться. Хотя бы этот золотой миллиметр достичь в конце этого года.

Литва движется в сторону европейской интеграции. У вас есть планы и по вхождению в зону евро. Беларусь движется в сторону евразийской, евро-азиатской интеграции. Беларусь член Таможенного союза и Евразийского экономического союза. Как вы смотрите на такое интеграционное образование? Для вас это выгодно с экономической, политической точки зрения? Например, бывший госсекретарь США госпожа Клинтон испугалась этого проекта.

Эвалдас Игнатавичюс:

Наши инвесторы, которые инвестируют в Беларусь, имеют перспективу, планы продавать нашу совместную продукцию в Россию, Казахстан, пользуясь возможностями Таможенного союза. Ваш премьер говорил в Клайпеде о том, чтобы создавать общие предприятия. Из Беларуси может быть у нас в Литве ваше сырье, наши технологии. Продавать это в Европейский союз. Такие вот две ориентация. Я думаю, что они взаимодополняемы.

Общаясь с губернатором Калининградской области, который приезжал к нам в Минск в гости, он очень много говорил о проекте, который выгоден, учитывая их географическое положение, - скоростной поезд, который соединит Минск и Калининград. Естественно, эта дорога проходит через Вильнюс. Есть интерес Минска, есть интерес Калининграда. Тогда господин губернатор отметил, что слово за Вильнюсом. Вильнюс готов сказать свое слово?

Эвалдас Игнатавичюс:

С этой целью мы 2 мая открыли представительство железных дорог в Минске, это первое такое представительство за рубежом.

Беларусь готовится к чемпионату мира по хоккею. Хоккей для нас фактически спорт №1. А для Литвы спорт №1 - это, конечно же, баскетбол. У вас нет планов провести мировое первенство по баскетболу? И туристов бы привлекли, и мы бы с удовольствием к вам приехали.

Эвалдас Игнатавичюс:

Мы хотим сделать маленький праздник здесь в Минске - уличный турнир по баскетболу в рамках Дней Литвы, которые начались 3 мая и будут продолжаться до конца июня. Хотим привезти бывших, может быть, хороших игроков, может быть даже Арвидаса Сабониса, президента Литовской федерации баскетбола. Планы есть, залы есть. Хороший настрой есть.

На ваш чемпионат тоже смотрим с интересом. У нас хоккей не так популярен, как баскетбол или футбол, но спорт - это то, что нас связывает. Мы будем стараться это использовать.

Беларусь ровно через год проводит чемпионат мира по хоккею. На этот период мы отменяем визы для гостей этого чемпионата, для зрителей, поэтому мы ждем большое количество туристов из Литвы, без виз.

Эвалдас Игнатавичюс:

Мы готовимся к этим вызовам. По визовым вопросам и по нашим пограничным переходам знаю, что наши предприниматели тоже об этом думают, те, кто занимается транспортным сектором. Потому что это мероприятие, которое перешагивает границы одного государства.