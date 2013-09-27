Создание единой системы противовоздушной обороны в ОДКБ завершается

Новости Беларуси. Как отметил заместитель генерального секретаря Организации Геннадий Невыглас, остался практически последний шаг, в частности, уже действует российско-белорусская система. Об этом заявлено во время круглого стола, который проходит в Белгосуниверситете.

Там собрались эксперты, политологи, аналитики, обсуждали вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в Европе. В частности, рассмотрели роль информационных технологий. Не осталась без внимания и ситуация в Сирии. Эту тему сейчас активно обсуждают международные политические и экономические эксперты.

Геннадий Невыглас также сообщил, что в ОДКБ организуют коллективную систему реагирования на чрезвычайные ситуации. И отметил, что здесь очень велика роль Беларуси в поставках спецтехники в льготном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Мамонтов, генеральный директор гуманитарного фонда (Россия):

Не в интересах большинства государств суверенных в мире допустить силовое решение проблем в Сирии. Смысл наших предложений, смысл сохранения общего международного контроля за ситуацией в том и заключается, что мы видим подлинные опасности, и надо совместно попытаться их здесь решить.

Сергей Кизима, кандидат политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы понимаем все проблемы, что возникли перед Сирией. Нам этот сценарий совсем не нравится, который в последние годы осуществляется. Тут достаточно общая позиция, думаю, с российской она серьезно не различается. Пора прекратить вмешательства во внутренние дела других государств.