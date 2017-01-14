«Иллюстрация белорусской экспортной стратегии в действии»: что ждут от визита Александра Лукашенко в Египет

Новости Беларуси. Десяток соглашений на миллионы долларов. Минск и Каир готовы к новому импульсу двухстороннего сотрудничества. Активизировать развитие партнерских отношений призван официальный визит Президента Беларуси в Египет. Он начнется уже 15 января.

Запланирован ряд важных встреч Александра Лукашенко с руководством этой североафриканской страны. Ожидается, что глава белорусского государства примет участие и в открытии совместного бизнес-форума.

Александра Лукашенко ждут в Каире для подписания документов, необходимых, чтобы увеличить товарооборот между Беларусью и Египтом. Страны заинтересованы в производственной и промышленной кооперации.

Официальный визит белорусского президента в Египет почти совпал с 25-летием установления дипотношений между нашими странами. 1 февраля им исполнится четверть века. Однако главная цель переговоров – придание нового импульса сотрудничеству наших государств, наполнение его реальными проектами.

За несколько последних лет экономические отношения Беларуси и Египта заметно активизировались. Виды поставляемых на североафриканский рынок отечественных товаров увеличились более чем вдвое.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству:

Три года назад номенклатура экспорта белорусских товаров составляла около 40 позиций. Сейчас это 90 позиций. Наращивается экспорт сложнотехнической продукции. Такой, как оптики, измерительных приборов, станков. Мы также начали поставлять деревообрабатывающую продукцию. Впервые в этом году на рынок поступили калийные удобрения. Да, мы продаем тракторы, мы продаем грузовую технику. Мы начали продавать и краны, начали продавать станки. Говорят, в других странах постсоветского пространства станкостроение фактически было сведено на ноль. А мы его сохранили.

В этих объемах также отмечается преобладание товаров не сырьевых, вроде «нефтянки» или калийных удобрений, а тех, что произведены с высокой добавленной стоимостью. Около 90% всего объема. В 2014 году товарооборот между Беларусью и Египтом увеличился в 3,5 раза. Сейчас чистый экспорт в Египет – это примерно продукция, проданная на 134 млн долларов в год. Когда-то эта сумма была в шесть раз меньше.

Среди стран Африки и Ближнего Востока Египет – один из ключевых торговых партнеров Беларуси. Однако даже несмотря на это, потенциал возможностей далеко не исчерпан и по масштабу представляет собой гору или, другими словами, пирамиду возможностей.

Переговоры в Египте станут иллюстрацией белорусской экспортной стратегии в действии. А именно, поиск и освоение новых рынков сбыта, расширение экспортных партий, продвижение белорусских товаров в странах дальней дуги.

В крупнейшем центре Египта – городе Александрия – сегодня много випов. Заместители губернаторов, главы свободных экономических зон и другие официальные и неофициальные лица. Высокие гости пришли на открытие сборочного производства белорусских тракторов.

Инвестора Халеда Махмуда встретить непросто. Египетские журналисты мгновенно обступили миллионера, занимающегося машинами: от «Бентли» до «Ферарри». И тракторами «Беларус». Их в Египет возил еще его отец.

Халед Махмуд, бизнесмен (Египет):

Рад, что у нас есть теперь такой проект. Египет также должен гордиться этим. Наш президента анонсирован госпроект по закупкам сельхозтехники, поэтому это сборочное производство будет иметь большой успех. А еще наша страна – это ворота во всю Африку, так что есть большие перспективы по поставкам не только на внутренний рынок, но и в соседние страны. Заявленные мощности – две тысяч тракторов в год – это промежуточное число. Наша мечта – пять тысяч машин ежегодно.

Пока журналисты брали интервью у высокопоставленных гостей, египетские фермеры Усама и Мустафа осматривали тракторы. Железная лошадка нужна не только для обработки тяжелой почвы, но и как средство перевозки урожая или домашних животных. По хорошему счету, трактор должен быть универсальным солдатом.

Ни английского, ни русского Усама и Мустафа не знают, да и арабский тоже не на высоте, зато с трактором «Беларус» они на «ты».

Усама абу Зиза, фермер (Египет):

Для нас сегодня вообще праздник, что появятся модели помощнее. Мы уже давно их знаем, тракторы «Беларус», давно их ждали, 130 лошадиных сил. Они для египетского рынка в новинку. Раньше максимальная мощность была 90, теперь – пахать – не перепахать. Поработаем.

Мустафа абу Зиза, фермер (Египет):

Все, что нужно от трактора египетскому фермеру, есть в «Беларусе». Им можно обрабатывать вообще все, что растет в земле.

В октябре в Египте был открыт Белорусский торговый дом. Фактически из него будет вестись управление сборочным производством. Предприятие увеличило мощности в 10 раз. Раньше в год выходили всего 200 тракторов.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Для них очень важно, что созданы дополнительные рабочие места. Здесь уже 12 рабочих. Полностью укомплектован штат управления. И сегодня идет набор специалистов по сервису. Сегодня, используя потенциал наших партнеров, мы расширяем сервисный центр, поэтому у крестьян не будет проблем с ремонтом тракторов. Мы предполагаем в будущем отсюда поставлять на экспорт не менее 30%.

Огромный потенциал для наших БелАЗов кроится в поставках карьерных самосвалов для проекта по разработке полезных ископаемых под названием «Золотой треугольник» в Южном Синае. В ближайшее время Беларусь может подключиться и к бурению глубоководных скважин в Египте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству:

В целом хочу сказать, что в ходе визита Президента Беларуси в Египет мы планируем подписать более десятка коммерческих контрактов и меморандумов о сотрудничестве, которые должны привести к подписанию также коммерческих контрактов. Цифра будет достаточно серьезной.

Новые внешнеэкономические связи будут выстраиваться не только в ходе переговоров президентов Беларуси и Египта, но и на белорусско-египетском бизнес-форуме. Он откроется в понедельник 16 января в Каире. В нем также запланировано участие глав государств. Площадка станет не только местом проведения переговоров, но и возможным стартом сотрудничества для компаний из двух стран. Направлений для этого предостаточно: от создания совместных предприятий до сотрудничестве в сфере очистки воды, атомной энергетики, разработки полезных ископаемых.

Так, белорусским бизнесменам предстоит ответить на вопрос, чем нас привлекают берега Нила, а египетским – какие белорусские проекты наиболее актуальны для страны пирамид.

Александр Лукашенко 15-17 января совершит официальные визиты в Египет и Судан.