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Впервые госслужащие из Таджикистана проходят стажировку в Академии управления при Президенте Беларуси

05 августа 2013 10:59
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Новости Беларуси. Управленческий опыт на экспорт. Впервые госслужащие из Таджикистана проходят стажировку в Академии управления при Президенте Беларуси. Программа рассчитана на пять дней. Так, в лекционных аудиториях вуза специалисты обсудят вопросы современного высшего образования, госуправления и идеологии.

С инновационным развитием нашей страны гости из Таджикистана познакомятся в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет возможность узнать и как работает белорусская управленческая модель на практике: в рамках стажировки запланировано посещение крупных предприятий.

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь: 
Внешние эксперты, представители других стране весьма внимательно наблюдают за результатами государственного управления в нашей стране. Опыт Беларуси уникальный. На самом деле уникальный.

Ализода Пирмухаммад, исполняющий обязанности проректора Института повышения квалификации государственных служащих Таджикистана: 
Мы в этом году выбрали Беларусь, потому что считаем, что в Беларуси опыт именно в обучении государственных служащих наиболее продвинут, развит.

Ансор Ниезов, заведующий кафедрой информационных технологий Института повышения квалификации государственных служащих Таджикистана:
Нам, работникам сферы государственного управления Республики Таджикистан, очень важен опыт тех стран, которые уже, несмотря на трудности, несмотря на такие проблемы серьезные мирового масштаба, сумели содержать уровень, содержание и эффективность государственного управления.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Таджикистан # Академия управления при Президенте Республики Беларусь

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