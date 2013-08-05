Новости Беларуси. Управленческий опыт на экспорт. Впервые госслужащие из Таджикистана проходят стажировку в Академии управления при Президенте Беларуси. Программа рассчитана на пять дней. Так, в лекционных аудиториях вуза специалисты обсудят вопросы современного высшего образования, госуправления и идеологии.

С инновационным развитием нашей страны гости из Таджикистана познакомятся в Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет возможность узнать и как работает белорусская управленческая модель на практике: в рамках стажировки запланировано посещение крупных предприятий.

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Внешние эксперты, представители других стране весьма внимательно наблюдают за результатами государственного управления в нашей стране. Опыт Беларуси уникальный. На самом деле уникальный.

Ализода Пирмухаммад, исполняющий обязанности проректора Института повышения квалификации государственных служащих Таджикистана:

Мы в этом году выбрали Беларусь, потому что считаем, что в Беларуси опыт именно в обучении государственных служащих наиболее продвинут, развит.

Ансор Ниезов, заведующий кафедрой информационных технологий Института повышения квалификации государственных служащих Таджикистана:

Нам, работникам сферы государственного управления Республики Таджикистан, очень важен опыт тех стран, которые уже, несмотря на трудности, несмотря на такие проблемы серьезные мирового масштаба, сумели содержать уровень, содержание и эффективность государственного управления.