Анатолий Тозик: Беларусь уверено закрепилась в числе 50 государств мира с высоким уровнем человеческого развития

Новости Беларуси. В формате вопрос-ответ. На острые социальные вопросы депутатов 30 мая отвечали в Правительстве Беларуси. На повестке дня социальные темы: от зарплат бюджетников до детских садов, от пьяных водителей до страховой медицины. Все ли вопросы остались с ответами, узнали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентский час начался, естественно, со свежего повода. Своеобразные итоги домашнего Чемпионат мира по хоккею.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларуси:

Мы приянли более 80 тысяч участников и гостнй чемпионата. Сегодня я с огромным удовлетворением докладываю вам, что мы практически ни от кого никаких замечаний по организации этого уникального мероприятия не получили.

Больше 20 вопросов, и это только те, которые прозвучали в овальном зале и несколько громких заявлений. Депутат Тамара Красовская предлагает в каждом крупном районном центре открыть хоспис. Апеллирует цифрами: в прошлом году в Минской области оказали такую помощь только 12% нуждающимся. Тем более недавно в первом чтении был принят законопроект о здравоохранении, где впервые был четко прописан термин о паллиативной помощи.

Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я бы хотела, чтобы крупные регионы имели ткие центры паллиативной помощи. Потмоу что сегодня хостипс - это не только социально-медицинское учреждение, это целая философия, в основе котрой лежит самое главное - жизнь человека. и важно, чтобы эта жизнь человека в последние минуты прошла очень достойно.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наша страна уверено закрепилась в числе 50 государств мира с высоким уровнем человеческого развития, лидирует среди всех стран СНГ. От очередного рубежа, вхождения в группу стран с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала, нас отделяют всего 3 позиции. Согласитесь, уважаемые коллеги, что в качестве важнейшего критерия состояния социальной сферы страны, качества жизни и уровня социальной защищенности человека могут быть демографические показатели. И я прошу обратить на них внимание. В 2013 году мы впервые за 20 лет приросли населением на 4 с лишним тысячи человек. И, что особенно важно, в июне-декабре мы опять же впервые с 1994 года вышли на естественный прирост населения, то есть рождаемость превысила смертность.

Один из главных критериев и индикаторов такого результата - демографический вопрос. В прошлом году Беларусь впервые вышла в плюс - население страны увеличилась больше чем на четыре тысячи новых людей. Рекорд двадцатилетия: впервые зафиксирован, так называемый, естественный прирост, это когда показатель рождаемости обгоняет смертность. Все это, можно сказать, и есть результаты социальной политики. И здесь, к слову, придется проект «Большая семья», который тоже сегодня обсуждали. Теперь денежные средства, которые будут переводить на счет семьи, где появляется третий ребенок, можно будет использовать на медицину и жилье, не дожидаясь совершеннолетия. Впрочем, о финансах разговоры сегодня заходили не раз.

Врачи и педагоги — эти «ударные» позиции уже давно взяты на карандаш в правительстве. Кадровый голод решено утолить. Рублем. Мера, пожалуй, самая эффективная, здесь уже разработали целую систему доплат.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларуси:

Мы найдем деньги для повышения заработных плат учителям в сентябре. 600 млрд - эти деньги направят на увеличение разрыва надвбавок за категорию учителям. А молодому специалисту, который приходит в школу, мы планируем на два года сделать такую надбавку, которая будет равна доплате за вторую категорию.

Из образовательного среза сегодняшнего заседания - детские сады. Вместе с государственными заведениями для малышей должны развиваться и частные. Парламентариирассуждали, как же все-таки поставить ясли на дому на поток.

Еще из резонансных тем - алкоголь и дороги. Заместитель премьер-министра жестко обозначил свое мнение, а самое главное заручился поддержкой единомышленников из зала.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларуси:

Я поддерживаю предложение депутата, что когда по вине пьяного водителя гибнет человек, этого водителя надо рассматривать как убийцу.

Из рекомендаций дня, которые, вполне могут стать реалиями: запретить продажу спиртного на автотрассах, а у пьяных водителей без первого предупреждения конфисковать машины.