Новости Беларуси. Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева назначена Послом доброй воли ПРООН в Беларуси. Церемония прошла 31 мая в Минской городской ратуше. Дарья Домрачева примет участие в популяризации здорового образа жизни среди детей, подростков и взрослых. По словам Хелен Кларк, она станет действительно хорошим примером для всех.

Это событие - своеобразное завершение визита Администратора ПРООН в нашу страну. За четыре дня Хелен Кларк провела целый ряд встреч. Также она посетила Чернобыльскую зону, где состоялось выездное заседание. Все это стало хорошей возможностью обсудить перспективы сотрудничества Беларуси и этой организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хелен Кларк, администратор программы развития ООН:

ПРООН работает с целым рядом известных послов доброй воли. Мы учитывали статуc Дарьи, её достижения, поэтому она и была удостоена этого звания. Мы стараемся работать с молодыми людьми, пропагандировать здоровый образ жизни, а у Дарьи целый ряд достижений и олимпийских наград. Поэтому она точно сможет донести все ценности, связанные со здоровым образом жизни. Я уверена, что работая вместе с Дарьей, мы сможем донести до молодёжи этот посыл.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Это очень почетное для меня звание - Посол доброй воли. И я думаю, что совместными интересными мероприятиями мы сможем позитивно повлиять на развитие нашего молодого поколения, как-то им помочь.