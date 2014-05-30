Александр Лукашенко: Никогда не торопитесь покинуть СНГ – эту нормальную площадку взаимодействия

Новости Беларуси. Президент предлагает по-новому взглянуть на роль СНГ в отношениях между государствами-участниками. Об этом глава государства заявил 30 мая на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета глав Правительств СНГ в Минске. Ведь все страны хотят видеть Евразийский регион устойчивым и процветающим.

Сегодня белорусская сторона рассматривает СНГ как значимое, востребованное и актуальное межгосударственное объединение.

Тем для разговора оказалось немало - это и прошедший Чемпионат мира в Минске, и пакет документов, который еще только предстоит рассмотреть главам правительств, а также непростая политическая ситуация, складывающаяся вокруг Содружества.

Всех участников саммита глава белорусского государства приветствует тепло и по-дружески: слишком много связывает Беларусь со странами Содружества. А с друзьями принято говорить искренне. Следуя традиции, Александр Лукашенко начинает с хоккейной темы, которая в уходящем месяце объединила как страны СНГ, так и все мировое сообщество.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы пообещали, что сделаем этот чемпионат лучшим в мире, чемпионат, которых не знала наша планета. Все без исключения высокие представители и государств, и международной федерации отметили, что это был лучший чемпионат. И я вам гарантирую, что повторить это уже будет невозможно. Побывали на мероприятиях спортивных более 650 тысяч человек, в фан-зонах, зонах гостеприимства - около 2 млн человек присутствовали. Что очень показательно, что в эти дни в Минске уровень преступности был в два раза ниже, чем в обычные дни. Это тоже о многом говорит, и несколько странно, но мы еще этот феномен пытаемся проанализировать.

Продолжая разговор, белорусский лидер откровенно признается: Содружество переживает непростой период. Однако даже в это время, в момент когда Украина отказалась от председательства в организации, Беларусь согласилась взять на себя эту миссию повторно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На данном этапе наша организация переживает сложный период. Все чаще мы слышим в новостях о новых очагах напряженности и эскалации насилия на постсоветском пространстве. Все чаще мы сталкиваемся с циничными комментариями «доброжелателей» о бесполезности СНГ. Позицию Беларуси вы прекрасно знаете. Мы рассматриваем СНГ как значимое, востребованное и актуальное межгосударственное объединение, позволяющее его участникам эффективно решать насущные вопросы. Вероятно, нам иногда недостает оперативности и скоординированности при принятии важных решений. Если это так, то необходимо в этом направлении и работать. Но огульно охаивать все достигнутое, конечно, неправильно.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Основной блок вопросов, которые намерены обсудить участники саммита - экономический, что вполне объяснимо - это фундамент любого интеграционного объединения. Эту мысль подхватывает и президент во вступительном слове. Александр Лукашенко считает, что нынешняя встреча в Минске - хорошая возможность для участников саммита где-то просто озвучить свою позицию, а где -то и поспорить.

А споров действительно бывает немало. В большой семье без этого не обойтись. Вот только необходимо уметь «не рубить с плеча». А такие встречи, как нынешняя, по словам президента, для того и нужны, чтобы быть площадкой для переговоров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Именно наше Содружество заложило основу для Евразийского экономического сообщества, единого экономического пространства. Роль СНГ в данной работе прослеживается четко и ясно. Содружество обеспечивает базовый политический и экономический уровень для сотрудничества. А каждое из государств-участников в праве выбирать те направления, по которым оно заинтересовано развивать взаимодействие. И я всегда просто говорю: зачем рушить то, что есть? Вот представьте, вы же опытные люди: надо было бы премьер-министру одного государства, одной республики встретиться с премьер-министром другой республики. Это же сколько разного рода бюрократических, дипломатических и просто временных рамок? Здесь вы все вместе. И мы, главы государств, вместе встречаясь, можем обсудить тот или иной вопрос в двустороннем порядке, в частном порядке.

Поэтому прежде чем делать шаги, как это, допустим, наша Грузия сделала, а потом, я знаю, за локоть пытались себя укусить, я думаю, не следует. И мне пришлось разговаривать с исполняющим обязанности президента Украины после отдельных заявлений в Украине, многими другими, с нашим послом украинским. Но есть понимание, что если что-то и надо сделать в этом плане, то уж торопиться точно не нужно. Потому что, сделав определенный шаг, вернуться гораздо сложнее. Поэтому я вас просто агитирую: никогда не торопитесь покинуть эту нормальную площадку взаимодействия. Ведь разговариваем на одном языке, думаем примерно одинаково. Никуда не денешь эти годы, десятилетия, прожитые вместе. И слава богу, что у нас есть подобный опыт

Совсем скоро вопросы взаимодействия между странами Содружества обсудят на уровне Президентов на следующем саммите СНГ в Минске, который пройдет в октябре 2014 года. А предшествовать ему будет еще и саммит Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.